Berrettini-Pospisil, primo turno Roland Garros 2020: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Matteo Berrettini si appresta a fare il suo debutto al Roland Garros 2020. L’azzurro affronterà il canadese Vasek Pospisil nella giornata di martedì 29 settembre, alle ore 11.00. Il numero 8 del ranking ATP, reduce dal quarto di finale agli Internazionale d’Italia, sarà chiamato a sfidare l’insidioso numero 76 del ranking ATP. Si tratta di un impegno tutt’altro che semplice per il romano, anche se il numero 8 al mondo partirà comunque con i favoriti del pronostico per accedere al secondo turno, dove poi incrocerebbe il vincente di Harris-Popyrin.

Di seguito il calendario completo, la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Berrettini-Pospisil, primo turno del Roland Garros 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosport sono visibili anche in diretta streaming su DAZN.

BERRETTINI-POSPISIL, PRIMO TURNO ROLAND GARROS: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE:

11.00 Matteo Berrettini vs Vasik Pospisil

BERRETTINI-POSPISIL, COME VEDERE LA PARTITA

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Alfredo Falcone – LaPresse