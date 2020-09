Beach volley, Mol/Sorum vincono gli Europei: terzo sigillo consecutivo dei Vichinghi

Anders Mol e Christian Sorum hanno vinto gli Europei 2020 di beach volley. La coppia norvegese ha confermato il pronostico della vigilia e si è imposta sulla sabbia di Jurmala (Lettonia), sconfiggendo in finale i russi Krasilnikov/Stoyanovskiy per 2-0 (21-19; 21-15). I Vichinghi, grandi favoriti della vigilia e capaci di eliminare in semifinale i nostri Daniele Lupo e Paolo Nicolai (azzurri poi di bronzo), sono stati capaci di conquistare il terzo titolo continentale consecutivo, dimostrando ancora una volta tutto il loro talento e le loro innate doti tecniche. Il 23enne e il 24enne, bronzo agli ultimi Mondiali, possono sorridere anche in questa tormentata stagione, mentre i loro rivali si devono accontentare della medaglia d’argento, dopo aver fatto tremare i Campioni in un primo set punto a punto e risolto col minimo scarto.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BEACH VOLLEY

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CEV