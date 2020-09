Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Si parte! Semifinali dei gironi femminili: Menegatti/Orsi Toth contro il loro passato

Scatta l’Europeo 2020, l’evento di beach volley più importante di questa strana stagione e si disputano nel pomeriggio di oggi le semifinali dei gironi preliminari del torneo femminile con la prima coppia di un’Italia un po’ incerottata che scende in campo con l’obiettivo di centrare da subito la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth affrontano una sfida non semplice per loro anche dal punto di vista emotivo perchè sulla panchina avversarie siederà Lissandro, l’alleatore che ha guidato la coppia fino alla vigilia delle Olimpiadi di Rio quando tutto si fermò per il caso di doping che costringe Orsi Toth ad uno stop di due anni. L’avventura di Lissandro alla guida della Nazionale azzurra proseguì fino al Mondiale di Vienna 2017. Ora Lissandro si trova alla guida della Nazionale francese di cui fanno parte Jupiter/Chamereau che alle 14 sfideranno le azzurre nella semifinale del girone F.

Jupiter/Chamereau, che si sono unite due anni fa, dopo la vittoria a Montpellier di Jupiter con Placette, vantano come miglior risultato di coppia il quinto posto conquistato a Qinzhou poco meno di un anno fa e in questa stagione sono all’esordio internazionale. Non ci sono precedenti fra le due coppie. La giornata presenta un programma ricco con qualche sfida molto interessante, primo fra tutti l’altra semifinale del girone delle azzurre che mette di fronte una delle coppie favorite per la vittoria finale, le ceche Hermannova/Slukova e le neo-campionesse europee Under 20, le padrone di casa lettoni Namike/Brailko.

Le campionesse europee in carica, le lettoni Kravcenoka/Graudina se la vedranno con le finlandesi Lehtonen/Ahtiainen, mentre sarà ancora una coppia lettone, composta da Ozolina e Skrastina, reduce dalla netta sconfitta in finale a Vilnius contro le azzurre Bianchin/Scampoli, a tenere a battesimo il torneo dell’altra grande favorita, la coppia tedesca Kozuch/Ludwig, che un anno fa trionfò a Roma nella finale del World Tour. Si rivedono dopo lo stop per infortunio, le russe Makroguzova/Kholomina che affronteranno le polacche Gruszczynska/Wachowicz, mentre attenzione alle due coppie svizzere, Heidrich/Vergé-Dépré, che affrontano le austriache Strauss/Strauss e Hüberli/Betschart, impegnate con le polacche Brzostek/Gromadowska, date entrambe in gran forma.

Semifinali gironi femminili:

Pool H. 13:00: Ittlinger/Laboureur (GER)-Placette/Richard (FRA), Liliana/Elsa (ESP)-Lunde/Hjortland (NOR)

Pool G. 13:00: Behrens/Tillmann (GER)-Amaranta/Lobato (ESP). 17.00: Keizer/Meppelink (NED)-Briede/Paegle (LAT)

Pool F. 14:00: Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Jupiter/Chamereau (FRA). 18.00: Hermannova/Slukova (CZE)-Namike/Brailko (LAT)

Pool E. 17:00: Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Dabizha/Rudykh (RUS). 19.00: Kravcenoka/Graudina (LAT)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN)

Pool D. 14:00: Sinisalo/Parkkinen (FIN)-van Iersel/Ypma (NED). 16:00: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Gruszczynska/Wachowicz (POL)

Pool C. 17:00: Bieneck/Schneider (GER)-Bocharova/Voronina (RUS). 12:00: Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Strauss/Strauss (AUT)

Pool B. 16:00: Birlova/Ukolova (RUS)-Kubickova/Kvapilova (CZE), Kozuch/Ludwig (GER)-Ozolina/Skrastina (LAT)

Pool A. 12:00: Ceynowa/Kociolek (POL)-Soria/Carro (ESP), Hüberli/Betschart (SUI)-Brzostek/Gromadowska (POL)

