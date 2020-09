Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Menegatti/Orsi Toth: partenza lanciata! Battute le francesi Jupiter/Chamereau

Primo ostacolo superato per l’Italbeach agli Europei di Jurmala, in Lettonia. Nella giornata inaugurale Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno vinto in due set una sfida tiratissima con le francesi Jupiter/Chamereau allenate dall’ex tecnico azzurro Lissandro. Partita complicata per le azzurre che in entrambi i set si sono trovate sotto anche piuttosto nettamente nel punteggio ma sono riuscite a rimontare fino ad aggiudicarsi il set in volata e assicurarsi la presenza nella fase ad eliminazione diretta.

Nel primo set partenza a razzo delle transalpine che sono scattate sul 10-6 ma le azzurre, ritrovata la fase cambio palla, sono riuscite a pareggiare nella fase decisiva del set e si sono imposte con il punteggio di 21-18. Nel secondo set ancora una grande partenza delle francesi, avanti 5-0 in avvio. Il merito di Menegatti/Orsi Toth è stato non mollare la presa e, una volta raggiunte le rivali, a quota 14, con una Menegatti in grande spolvero, le azzurre hanno giocato punto a punto riuscendo a spuntarla ai vantaggi: 25-23. Alle 18 si gioca l’altra semifinale del girone tra le favorite Hermannova/Slukova e le giovani lettoni campionesse d’Europa Under 20 Namike/Brailko che decreterà le rivali delle azzurre domani pomeriggio nelle finali dei gironi.

Semifinali gironi femminili:

Pool H. Ittlinger/Laboureur (GER)-Placette/Richard (FRA) 1-2 (16-21, 26-24, 5-15), Liliana/Elsa (ESP)-Lunde/Hjortland (NOR) 2-1 (22-20,20-22, 17-15)

Pool G. Behrens/Tillmann (GER)-Amaranta/Lobato (ESP) 0-2 (18-21, 12-21). 17.00: Keizer/Meppelink (NED)-Briede/Paegle (LAT)

Pool F. Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Jupiter/Chamereau (FRA) 2-0 (21-18, 23-21). 18.00: Hermannova/Slukova (CZE)-Namike/Brailko (LAT)

Pool E. 17:00: Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Dabizha/Rudykh (RUS). 19.00: Kravcenoka/Graudina (LAT)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN)

Pool D. Sinisalo/Parkkinen (FIN)-van Iersel/Ypma NED 0-2 (17-21, 14-21). 16:00: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Gruszczynska/Wachowicz (POL)

Pool C. 17:00: Bieneck/Schneider (GER)-Bocharova/Voronina (RUS). Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Strauss/Strauss (AUT) 2-0 (21-14, 21-18)

Pool B. 16:00: Birlova/Ukolova (RUS)-Kubickova/Kvapilova (CZE), Kozuch/Ludwig (GER)-Ozolina/Skrastina (LAT)

Pool A. Ceynowa/Kociolek (POL)-Soria/Carro (ESP) 0-2 (19-21, 21-23), Hüberli/Betschart (SUI)-Brzostek/Gromadowska (POL) 2-0 821-18, 21-16)

Foto Cev