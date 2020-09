Basket, EuroCup 2020-2021: le ambizioni delle italiane. Virtus Bologna a caccia della finale; Brescia, Trento e Venezia possono stupire

Prende il via domani la Eurocup 2020-2021 e ai nastri di partenza ci sono quattro formazioni italiane. Sui parquet del Vecchio Continente, infatti, scenderanno Virtus Segafredo Bologna, Germani Brescia, Dolomiti Energia Trentino e Umana Reyer Venezia. Ma con quali ambizioni scendono in campo le quattro formazioni?

I fari sono puntati sulla Virtus Bologna, la formazione che sulla carta – e guardando alla Supercoppa Italiana – è la più forte del mazzo. I ragazzi di Sasha Djordjevic hanno l’obiettivo dichiarato di andare il più avanti possibile e puntare a raggiungere la finale. Per farlo, però, bisogna passare la fase a gironi, dove i bolognesi affronteranno l’AS Monaco, il Lietkabelis Panevezys, il Lokomotiv Kuban Krasnodar, il MoraBanc Andorra e il Telenet Giants Antwerp. L’unico dubbio, per l’esordio, le condizioni di Milos Teodosic, uscito nel primo tempo del match di ieri per un problema alla caviglia.

La seconda freccia all’arco azzurro è sicuramente l’Umana Reyer Venezia, formazione che – come Bologna – ha un roster per permettersi di giocarsela fino alla fine sia in Italia sia in Europa. In Eurocup l’obiettivo minimo non può che essere il raggiungimento almeno dei quarti di finale e, a quel punto, sognare è lecito. Avversarie dei veneti sono il Bahcesehir Koleji Istanbul, il JL Bourg en Bresse, lo Joventut Badalona, il Partizan NIS Belgrado e l’UNICS Kazan. Come si vede, a differenza della Virtus Bologna, il girone di Venezia è complicato, con diverse formazioni di altissimo livello e, dunque, l’obiettivo è andare avanti, ma farlo non è così scontato come potrebbe sembrare.

Nel girone B, invece, è inserita la Germani Brescia. L’avvio di stagione dei lombardi non è stato convincente, con tre soli successi in Supercoppa e il ko contro Varese nell’esordio in campionato, e l’Eurocup deve dare segnali importanti a Vincenzo Esposito, che sogna di passare il turno, ma deve sicuramente trovare la quadra per ora ancora illusoria. Avversarie di Brescia sono il Boulogne Metropolitans 92, il Buducnost VOLI Podgorica, il Mornar Bar, il ratiopharm Ulm e l’avversaria più ostica di tutte, l’Unicaja Malaga. Ma i bresciani devono avere come obiettivo il superamento del turno e, poi, poter iniziare a stupire.

Infine, ecco il Dolomiti Energia Trentino. Anche Trento, come Brescia, ha avuto un avvio di stagione difficile, con il quarto posto nel girone di Supercoppa con due sole vittorie e il ko all’esordio in campionato con Treviso. Trento punta in alto, ma deve velocemente cambiare registro e trovare quelle affinità di squadra fino a ora mancate. Anche Nicola Brienza vuole stupire e puntare in alto in Eurocup, ma il primo scoglio sarà superare un girone che comprende squadre molto quotate come il Cedevita Olimpija Ljubljana, l’Herbalife Gran Canaria, il Nanterre 92, il Promitheas Patras e il Frutti Extra Bursaspor.

Credits: Ciamillo