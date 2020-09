Baseball: niente trasferta a Praga per l’Italia, che resterà al lavoro a Roma

L’Italia non andrà a disputare, con le formazioni Probabili Olimpici/Sperimentale e Under 18, la Prague Baseball Week. Il viaggio è stato annullato per effetto delle decisioni della FIBS, legate alle problematiche circa la diffusione dei contagi da coronavirus.

Afferma il numero 1 federale Andrea Marcon: “Siamo molto dispiaciuti di non potere confermare la nostra presenza, ma i dati generali della diffusione dei contagi mi hanno portato a questa sofferta decisione. Non rinunciamo però all’opportunità di fare ripartire comunque i programmi delle Nazionali che guardano al futuro prossimo, sono certo, con attività di grande qualità“.

L’Italia svolgerà un raduno a Roma dal 28 settembre al 1° ottobre e incontrerà per due volte, allo Steno Borghese di Nettuno, il Nettuno BC 1945 mercoledì 30. Nel frattempo, a Staranzano si radunerà anche la Juniores allenata da John Cortese, che sfiderà una selezione del Friuli Venezia Giulia.

Foto: FIBS / EzR NADOC