Badminton, slitta di due mesi il Tour asiatico: la stagione 2020 finirà a gennaio 2021 con le World Tour Finals

Il calendario internazionale 2020 del badminton perde altri tre tornei: sono stati infatti spostati da novembre 2020 a gennaio 2021 le tre manifestazioni che avrebbero dovuto avere luogo in Asia. Dovrebbero tenersi in Thailandia i due tornei World Tour Super 1000 e le World Tour Finals che chiuderanno la stagione 2020 il 31 gennaio 2021, mentre si disputerà regolarmente l’unico torneo ancora inserito nel calendario World Tour nell’anno solare 2020, il Denmark Open di Odense, torneo World Tour Super 750, previsto dal 13 al 18 ottobre. Per quanto concerne gli Italian International, dovrebbero tenersi dal 3 al 6 dicembre, mentre dal 10 al 12 dicembre dovrebbero giocarsi le qualificazioni agli Europei a squadre miste.

NUOVO CALENDARIO INTERNAZIONALE BADMINTON 2020

13-18 ottobre Denmark Open I Odense, Denmark HSBC BWF World Tour Super 750

3-6 dicembre Italian International (da confermare)

10-12 dicembre 2021 European Mixed Team Championships Qualification (da confermare)

GARE SPOSTATE DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO 2021

10-15 novembre 12-17 gennaio Asia Open I HSBC BWF World Tour Super 1000

17-22 novembre 19-24 gennaio Asia Open II HSBC BWF World Tour Super 1000

25-29 novembre 27-31 gennaio HSBC BWF World Tour Finals

Foto: Kairosnapshots / Shutterstock.com