Atletica, Golden Gala 2020 a porte chiuse: il pubblico sarà assente sugli spalti dell’Olimpico di Roma

Per la prima volta nella storia il Golden Gala non potrà contare sull’affetto del pubblico. Il tradizionale meeting di atletica leggera, in programma giovedì 17 settembre allo Stadio Olimpico di Roma, sarà infatti chiuso al pubblico. L’evento, giunto alla 40ma edizione e dedicato alla memoria del compianto Pietro Mannea, sarà così privo della presenza del pubblico sugli spalti dell’impianto della Capitale, proprio come sta succedendo al vicino Foro Italico per gli Internazionali di tennis. Il motivo è ovviamente legato all’emergenza sanitaria e alla necessità di contenere il rischio contagi.

Questo il comunicato della Federazione Italiana di Atletica Leggera: “Con pieno spirito collaborativo, alla luce del difficile momento vissuto dal Paese, stretto nella morsa della pandemia da Covid-19, la FIDAL prende atto, seppure a malincuore, della impossibilità di aprire al pubblico le porte dello Stadio Olimpico di Roma giovedì sera, in occasione del Golden Gala Pietro Mennea. In queste ultime ore di preparazione della manifestazione che porterà in Italia tanti tra i migliori atleti del mondo, si lavora ancora per consentire ad alcune centinaia di invitati di essere presenti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, sulle tribune dell’Olimpico. Nel caso in cui ciò fosse possibile, la FIDAL metterà questi ingressi a disposizione (con modalità che saranno comunicate successivamente) dei tesserati che ne faranno richiesta“.

Foto: COLOMBO/FIDAL