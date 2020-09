Atletica, annullata la Firenze Marathon 2020

L’emergenza Covid-19 continua a creare problemi al mondo dello sport. Proprio a causa della pandemia gli organizzatori hanno deciso di annullare la Firenze Marathon 2020 in programma domenica 29 novembre. Purtroppo le limitazioni per gli eventi sportivi e la complessità per l’organizzazione di una manifestazione di questo tipo non ha reso possibile la realizzazione della stessa.

“Il Covid-19 sembrava ridurre aggressività e lasciare spazio a una possibile ripresa dei nostri eventi – spiega il presidente Giancarlo Romiti – ci siamo impegnati per allineare i regolamenti sportivi alle prerogative organizzative necessarie per eventi di maratona internazionale, continuando costantemente a seguire l’evolvere del contagio. Adesso non c’è più tempo; le condizioni e le prospettive non consentono di alimentare vane speranze e a malincuore dobbiamo rinunciare alla Firenze Marathon 2020 e dare appuntamento al 28 novembre 2021 spostando, a partire da oggi, il nostro pensiero operativo per rendere ancora più bella ed importante la 37esima Firenze Marathon 2021”.

Loading...

Loading...

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL