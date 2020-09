Appendici da “fulmini di velocità”, ruota lenticolare leggerissima, corona a 58 denti: tutte le novità della cronometro al Tour de France

Oggi va in scena la 20ma tappa del Tour de France 2020, una cronometro individuale di 36,2 km con arrivo in salita a La Planche des Belles Filles. Si tratta dell’unica prova contro il tempo di questa edizione della Grande Boucle: sulla carta doveva risultare decisiva per la classifica generale, ma la graduatoria sembra già essere definita. Lo sloveno Primoz Roglic è lanciatissimo verso la conquista della maglia gialla, ha 57” di vantaggio sul connazionale Tadej Pogacar e ha messo una seria ipoteca sul trionfo finale. Il colombiano Miguel Angel Lopez è terzo e dovrà difendere il podio dall’assalto dell’australiano Richie Porte, mentre il nostro Damiano Caruso cercherà di rimontare 19 secondi sullo spagnolo Alejandro Valverde per entrare in top-10.

Durante questa battaglia contro le lancette vedremo tantissime novità tecniche, come è consueto in una cronometro (è anche una delle poche in calendario in questa tormentata stagione, poi ne vedremo ben tre al Giro d’Italia). Lo stesso Roglic utilizzerà le nuove estensioni Metron Tfe in carbonio sulla sua bicicletta: sono state sviluppate in galleria del vento e regalano circa l’8% di velocità in più, dunque su un percorso di 40 km potrebbero anche permettere di fare guadagnare 9,4 secondi.

Lo spagnolo Mikel Landa e il colombiano Rigoberto Uran potranno invece fare affidamento sulle ruote speciali Fsa Metron superleggere. Come riporta Cyclostile, i raggi in acciaio avranno una maggiore percentuale di carbonio incrementando così la rigidità della ruota, mentre l’utilizzo di nippli in ergal toglierà altri 50 grammi e le ruote peseranno così 1288 grammi nella loro versione con altezza di 40 mm. Attesissimo anche il debutto della speciale ruota lenticolare Vision, la quale si distingue per una verniciatura di appena 4 grammi e un peso complessivo di 945 grammi. Infine, occhi puntati sulle biciclette della B&B Hotels Vital Concept: avranno una corona di ben 58 denti, interamente in fibra di carbonio e con misutatore di potenza integrato.

Foto: Lapresse