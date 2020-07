Volley, i ranking mondiali aggiornati: Italia settima con gli uomini, azzurre al quarto posto

La FIVB ha pubblicato i nuovi ranking mondiali di volley. Le classifiche, aggiornate al 4 luglio, prendono in considerazione i risultati ottenuti dalle varie Nazionali negli ultimi anni visto che in questa stagione non si giocherà a causa della pandemia: le graduatorie diffuse oggi saranno le medesime che avremo anche al termine di questa tormentata annata agonistica senza attività per le Nazionali.

Tra gli uomini il Brasile, Campione Olimpico, è al comando con 437 punti davanti alla Polonia, detentrice del titolo iridato (384). Gli USA completano il podio (365) davanti a Russia (317) e Argentina (291) mentre l’Italia è soltanto settima con 288 punti, alle spalle anche della Francia (291).

Tra le donne, invece, svetta la Cina: le Campionesse Olimpiche primeggiano con 391 punti, precedendo gli USA (382) e il Brasile (328). Quarto posto per l’Italia con 300 punti: le azzurre, argento mondiale e bronzo europeo, precedono la Turchia (285) e la Serbia, soltanto sesta sebbene sia Campionessa del Mondo e d’Europa. Di seguito i ranking mondiali di volley aggiornati al 4 luglio 2020.

RANKING FIVB VOLLEY MASCHILE (TOP 10):

1. Brasile 427 punti

2. Polonia 384

3. USA 365

4. Russia 317

5. Argentina 291

6. Francia 291

7. Italia 288

8. Iran 279

9. Giappone 269

10. Canada 255

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE (TOP 10):

1. Cina 391

2. USA 382

3. Brasile 328

4. Italia 300

5. Turchia 285

6. Serbia 280

7. Giappone 277

8. Russia 275

9. Repubblica Dominicana 272

10. Corea del Sud 261

