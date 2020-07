VIDEO Sebastian Vettel in testacoda, contatto con Carlos Sainz nel GP d’Austria: Ferrari in crisi totale

Sebastian Vettel si è reso protagonista di un testacoda nel corso del 31mo giro del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che si disputa al Red Bull Ring. Il pilota della Ferrari si trovava in ottava posizione alle spalle di Carlos Sainz, in curva 3 ha cercato di avvicinarsi all’alfiere della McLaren e ha poi rallentato bruscamente per evitare un contatto col futuro uomo del Cavallino Rampante. Sebastian Vettel è andato in testacoda dopo un leggerissimo e praticamente impercettibile contatto con Carlos Sainz, il tedesco è ripartito in 15ma posizione e quasi sicuramente non andrà a punti in questo weekend tormentato, incominciato con l’undicesimo posto in qualifica e oggi proseguito nel peggiore dei modi. Di seguito il VIDEO del piccolo contatto tra Sebastian Vettel e Carlos Sainz durante il GP d’Austria 2020.

VIDEO CONTATTO SEBASTIAN VETTEL-CARLOS SAINZ GP AUSTRIA F1 2020:

Vettel spins! 🌀 He drops to P15 on the restart! 📺 Live on Sky Sports F1

📱 Live on the App and Sky Go

💻 Live Blog: https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1 | #F1 | #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/ncYLJAbJOr — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 5, 2020

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse