VIDEO F1, GP Austria 2020: la gioia di Carlos Sainz via radio per il ritorno alla guida della McLaren

Oggi, venerdì 3 luglio, hanno preso il via la prima giornata delle prove libere del GP d’Austria, primo appuntamento del Mondiale 2020 di F1. Dopo una lunga attesa, il Circus riprende il proprio darsi e lo farà sul Red Bull Ring, circuito di casa della Red Bull.

Tutti eravamo rimasti a febbraio, ai test di Barcellona (Spagna), dal momento che poi il GP d’Australia è stato cancellato a causa dei casi positivi in McLaren. Ironia della sorte, al ritorno in pista in terra austriaca, è stato proprio il pilota del team di Woking Carlos Sainz a lasciarsi andare a un grido di gioia per il ritorno in pista, sottolineando quanto gli mancasse la velocità di una F1.

La quarantena, imposta dall’emergenza sanitaria, aveva costretto i piloti a non fare molto e non a caso per tenersi in allenamento i racing driver hanno fatto un grande uso dei simulatori per non perdere il senso della velocità. E’ chiaro che guidare una monoposto reale è tutta un’altra cosa e Sainz ha dato libero sfogo alla propria felicità in un’annata molto particolare, visto che nel 2021 sarà alla Ferrari, per sfruttare una grande chance.

