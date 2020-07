VIDEO Cagliari-Atalanta 0-1: highlights, gol e sintesi. Decide Muriel dal dischetto

Il campionato della Serie A di calcio vede proseguire la 30ma giornata. Uno dei match delle ore 19.30 era quello tra Cagliari ed Atalanta, che si è concluso con la vittoria ospite col punteggio di 0-1. Il gol decisivo è arrivato con Muriel dal dischetto, al 27′ della prima frazione di gioco.

#CagliariCalcioAtalanta @Atalanta_BC take the lead against @CagliariCalcio | Luis Murial (P) [27] pic.twitter.com/zYJhOsh0fD

— Goal Standard (@Goal_Standard) July 5, 2020