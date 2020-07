Udinese-Sampdoria oggi in tv: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Dopo gli anticipi di ieri, prosegue il programma della 32ma giornata della Serie A 2019-2020 che fra i match in calendario in questa domenica vede anche lo scontro salvezza fra Udinese e Sampdoria, da disputarsi alla Dacia Arena con calcio d’inizio a partire dalle ore 19.30.

Il match si terrà dunque questa domenica, 12 luglio 2020, a partire dalle ore 19.30, e sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport HD 254, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv, mentre non mancherà la DIRETTA LIVE testuale qui su OA Sport.

Il programma della partita:

Serie A 2020

Domenica 12 luglio

Ore 19.30 Udinese-Sampdoria

Diretta tv: Sky Sport 254

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta testuale: OA Sport

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Ekdal, Thorsby; Quagliarella, Ramirez. Allenatore: Paolo Benetti, in luogo di Ranieri (Squalificato)

Foto: LaPresse