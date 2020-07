Tennistavolo, Mondiali a squadre Busan 2020: manifestazione rinviata ai primi mesi del 2021

I Mondiali a squadre 2020 di tennistavolo in programma a Busan, in Corea del Sud dal 27 settembre al 4 ottobre, sono stati rinviati ai primi mesi del 2021. La manifestazione era inizialmente calendarizzata dal 22 al 29 marzo, ed era stata spostata in un primo momento dal 21 al 28 giugno, ma è tuttora improbabile che la maggior parte delle squadre sia in grado recarsi in Corea del Sud a fine settembre. La data esatta dei Campionati sarà decisa nella prossima riunione del Comitato Esecutivo del 10 luglio.

Inoltre la Federazione internazionale sta esplorando la possibilità di organizzare eventi alternativi, che potrebbero essere implementati per il resto del 2020, nel caso in cui l’emergenza sanitaria non consenta la disputa eventi internazionali completamente aperti come inizialmente previsto.

Per i Mondiali individuali 2021 di tennistavolo sono al vaglio diverse opzioni: si organizzeranno negli Stati Uniti, tuttavia si deciderà se sarà possibile farlo nelle date originariamente previste, ovvero dal 17 al 26 giugno 2021, in attesa delle date finali dell’evento di Busan non disputato quest’anno.

