Tennis, Thiem’s 7: Berrettini sfida Rublev in semifinale. Thiem contro Bautista Agut

Si giocheranno oggi le semifinali del Thiem’s 7, il torneo esibizione di tennis in scena a Kitzbühel. Matteo Berrettini ha convinto nei tre match del girone e si appresta a giocare un match molto interessante contro Andrej Rublev. Tra i due tennisti ci sono quattro precedenti con l’azzurro che ha vinto tre volte, un solo trionfo per il russo.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUBLEV DALLE 15.00 (10 luglio)

Loading...

Loading...

Il romano ha messo in campo il meglio del proprio repertorio. La condizione fisica pare essere quella ottimale, con i problemi che hanno condizionato la prima parte di stagione che sembrano essere stati definitivamente superati. Decisamente più complesso il percorso in questo torneo per Rublev che ha vinto 2-1 sia contro Struff che contro Ruud, perdendo il match con il padrone di casa Thiem.

Quest’ultimo si giocherà l’accesso in finale con Roberto Bautista Agut. Il numero 3 del mondo è stato il grande protagonista delle ultime settimane. Dal ritorno in campo non si è mai fermato giocando il campionato nazionale, l’Adria Tour, l’Ultimate Tennis Showdown e infine prendendo parte alla manifestazione organizzata in casa.

I cinque precedenti tra i due sorridono sorprendentemente allo spagnolo che ha vinto per tre volte; si tratta, però, di match giocati nel 2015. Nelle ultime due sfide Thiem si è imposto nettamente e senza ombra di dubbio parte favorito anche per la partita di oggi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse