LIVE Berrettini-Rublev, semifinale Thiem’s 7 in DIRETTA: azzurro in cerca dell’atto conclusivo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Andrey Rublev, incontro valido come semifinale del Thiem’s 7. Il torneo di esibizione organizzato da Dominic Thiem, che si sta giocando sulla terra rossa di Kitzbuhel, è giunto alla fase finale: il romano e il russo si giocano l’accesso alla finalissima di domani.

Matteo Berrettini è atteso da un fine settimana estremamente impegnativo: il numero 1 d’Italia giocherà oggi e domani in Austria e domenica a Nizza nella giornata conclusiva dell’Ultimate Tennis Showdown. Il ventiquattrenne romano sembra aver beneficiato del lungo stop causato dalla pandemia di Covid-19: superati i problemi fisici che lo avevano tartassato tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, il numero 8 del ranking ATP ha mostrato un ottimo stato di forma durante questa ripartenza non ufficiale. Al Thiem’s 7 l’azzurro ha conquistato agevolmente il primo posto nel girone Soccer-Coin, composto da Bautista Agut, Novak e Khachanov, e oggi affronterà Andrey Rublev, secondo classificato del gruppo IFA, alle spalle di Dominic Thiem. Tra i due tennisti risultano quattro precedenti ufficiali: Berrettini comanda per 3-1 e si è aggiudicato in maniera netta l’unico incontro sulla terra battuta (Gstaad 2018).

Il match è programmato per le ore 15.00 circa. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale per ogni punto giocato. Buon divertimento!

