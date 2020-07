Tennis: il duro attacco di Gilles Simon ad Andrea Gaudenzi

Il mondo del tennis continua ad essere diviso sulla possibilità di giocare lo US Open 2020. Sono molti i tennisti che hanno messo in dubbio la loro partecipazione a causa della situazione sanitaria che sta colpendo gli Stati Uniti. Tra questi c’è Novak Djokovic, che ha confermato nei giorni scorsi di non essere ancora certo di giocare a New York. A far fronte comunque con il numero uno del mondo c’è anche Gilles Simon.

Il francese ha rilasciato un’intervista a L’Equipe, dove si è esposto sulla possibilità di giocare i tornei negli Stati Uniti, difendendo poi anche lo stesso Djokovic dopo le numerose critiche ricevute dal serbo al termine dell’Adria Cup. Nello stesso tempo il transalpino ha attaccato duramente il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi.

Queste le sue parole: “Non gli importano le condizioni in cui si possa sviluppare il gioco, nemmeno la salute dei tennisti. Il suo unico obiettivo è giocare il più possibile e arrivare a disputare le ATP Finals, in qualsiasi modo. E’ stato vergognoso che durante la crisi per la pandemia il direttivo dell’ATP non si sia diminuito lo stipendio”.

Foto: LaPresse