Tennis: Frances Tiafoe positivo al coronavirus, è asintomatico. Stava giocando un torneo di esibizione negli Stati Uniti

Frances Tiafoe è stato trovato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso giocatore sul proprio account Twitter, tramite il quale ha anche indicato le circostanze nel quale il test positivo è stato comunicato. L’americano è asintomatico.

Queste le sue parole sul social dei cinguettii: “Sfortunatamente, sono risultato positivo al Covid-19 venerdì sul tardi, e devo rinunciare all’All-American Team Cup di Atlanta in questo weekend. Nei due mesi scorsi, mi sono allenato in Florida e i miei test sono risultati negativi fino a una settimana fa“.

Unfortunately, I tested positive late Friday for Covid-19 and have to withdraw from the All-American Team Cup special event in Atlanta this weekend. Over the past two months, I have been training in Florida and tested negative there as recently as a week ago pic.twitter.com/DeqR3eBxQo

— Frances Tiafoe (@FTiafoe) July 4, 2020