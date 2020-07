Sport in tv oggi (sabato 4 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Lo sport inizia ad andare in scena, lo sport inizia a farsi vedere. Dopo giorni, settimane e mesi di grandi sofferenze, tanti Paesi stanno uscendo dalla grave crisi sanitaria. Un’emergenza che ha causato purtroppo un numero elevato (troppo) di vittime e per questo parlare di attività agonistica sportiva non è neanche così facile.

Tuttavia, da questo punto di vista, il ritorno di alcuni eventi può rappresentare un senso di “rinascita” e di “normalità” di cui, in un modo o nell’altro, abbiamo bisogno. In questo sabato 4 luglio sarà la F1 a prendersi la scena con le qualifiche del GP d’Austria sul tracciato di Spielberg. La Mercedes è la favorita della vigilia, con Lewis Hamilton candidato numero uno per conquistare la pole-position. La Ferrari, a quanto pare, dovrà giocare in difesa, cercando di minimizzare i danni prima di poter disporre di una vettura sufficientemente competitiva (forse) in Ungheria.

Non solo il Circus delle quattro ruote, però, ma tanto calcio. La Serie A proporrà tre incontri e senza dubbio il Derby della Mole tra Juventus e Torino attira l’attenzione. I bianconeri, leader della classifica generale, vanno a caccia di un altro successo, volendo dar seguito alla striscia vincente da quanto si è ripreso il campionato. Dal canto loro i granata venderanno cara la pelle, avendo necessità di fare punti per la complica situazione in graduatoria. Di scena anche la Liga e la Premier League. Giuste considerazioni le meriteranno il torneo di Perugia e l’UTS 2020 di tennis con il nostro Matteo Berrettini che affronterà il forte ellenico Stefanos Tsitsipas.

PROGRAMMA SPORT IN TV (SABATO 4 LUGLIO)

12.00 F1 (GP Austria): prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky), su Sky Sport F1 (canale n.207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

13.00 TENNIS (ZzzQuil Tennis Tour Perugia) – Finale femminile – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale n.204 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

14.15 GOLF (PGA Tour): Rocket Mortgage Classic (penultima giornata) – Diretta streaming su GOLFTV

13.30 CALCIO (Premier League) – Norwich vs Brighton – Diretta tv su Sky Sport Football (canale n.203 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

15.00 F1 (GP Austria): qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky), su Sky Sport F1 (canale n.207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

15.00 TENNIS (ZzzQuil Tennis Tour Perugia) – Finale maschile – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale n.204 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

16.00 CALCIO (Premier League) – Manchester United vs Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Football (canale n.203 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

16.00 TENNIS (UTS 2020): Benchetrit vs Paire – Diretta streaming su utslive.tv

17.00 CALCIO (Liga) – Celta Vigo vs Betis – Diretta streaming su DAZN e sul canale DAZ1 (canale n.209 della piattaforma Sky).

17.15 TENNIS (UTS 2020): Brown vs Lopez – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e su utslive.tv

17.15 CALCIO (Serie A) – Juventus vs Torino – Diretta tv su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite), live streaming su Sky Go e su Now TV.

18.08 INDYCAR (GP Indianapolis): gara – Diretta streaming su DAZN.

18.30 CALCIO (Premier Leagu) – Wolverhampton vs Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky), su Sky Sport Football (canale 203 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV.

18.30 TENNIS (UTS 2020) Popyrin vs Gasquet – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e su utslive.tv

19.30 CALCIO (Serie A) – Sassuolo vs Lecce – Diretta tv su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite), live streaming su Sky Go e su Now TV.

19.30 CALCIO (Liga) – Valladolid vs Alaves – Diretta streaming su DAZN.

21.00 TENNIS (UTS 2020) Goffin vs Moutet – Diretta streaming su utslive.tv

21.00 CALCIO (Premier League) – Chelsea vs Watford – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky), su Sky Sport Football (canale 203 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV.

21.45 CALCIO (Serie A) – Lazio vs Milan – Diretta streaming su DAZN e sul canale DAZN1.

22.00 CALCIO (Liga) – Granada vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.

22.15 TENNIS (UTS 2020) Tsitsipas vs Berrettini – Diretta streaming su utslive.tv

