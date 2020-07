Sport in tv oggi (sabato 11 luglio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il Coronavirus ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, sabato 11 luglio, continuerà a giocare il calcio in Spagna, Inghilterra ed Italia. In programma la terza sessione delle prove libere e le qualifiche del GP di Stiria di F1, la seconda semifinale del Thiem’s 7 e l’ultima giornata del round robin dell’UTS di tennis.

SPORT IN TV VENERDI’ 10 LUGLIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

12.00 F1, GP Stiria: Prove libere 3 – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV

12.00 Tennis, Thiem’s 7: Semifinale Berrettini-Rublev – Eurosport 1, Eurosport Player

13.30 Calcio, Premier League: Norwich-West Ham – Sky Sport Football, Sky Go, NowTV

13.30 Calcio, Premier League: Watford-Newcastle – Sky Sport Arena, Sky Go, NowTV

14.00 Tennis, Thiem’s 7: Finale – Eurosport 1, Eurosport Player

15.00 F1, GP Stiria: Qualifiche – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV

15.00 eSports, Tour de France virtuale – Eurosport 1, Eurosport Player

16.00 Calcio, Premier League: Liverpool-Burnley – Sky Sport Football, Sky Go, NowTV

16.00 Tennis, UTS: Corentin Moutet – Holger Rune – utslive.tv

17.00 Calcio, Liga: Osasuna-Celta – DAZN, DAZN1

17.15 Calcio, Serie A: Lazio-Sassuolo – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, NowTV

17.15 Tennis, UTS: Alexei Popyrin – Dustin Brown – Eurosport 1, Eurosport Player, utslive.tv

18.30 Tennis, UTS: Stefanos Tsitsipas – David Goffin – Eurosport 1, Eurosport Player, utslive.tv

18.30 Calcio, Premier League: Sheffield United-Chelsea – Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Go, NowTV

19.30 Calcio, Serie A: Brescia-Roma – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, NowTV

19.30 Calcio, Liga: Valladolid-Barcellona – DAZN

20.30 Calcio, Tippeligaen: Rosenborg-Stromsgodset – Eurosport 1, Eurosport Player

21.00 Calcio, Premier League: Brighton-Manchester City – Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Go, NowTV

21.00 Tennis, UTS: Richard Gasquet – Benoit Paire – utslive.tv

21.45 Calcio, Serie A: Juventus-Atalanta – DAZN, DAZN1

22.00 Calcio, Liga: Atletico Madrid-Betis – DAZN

22.15 Tennis, UTS: Feliciano Lopez – Elliot Benchetrit – utslive.tv

23.00 IndyCar, Road America – DAZN

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse