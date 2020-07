Sport in tv oggi (martedì 7 luglio): orari e palinsesto completo. La guida su Raisport, Sky ed Eurosport

Il mondo dello sport sta riprendendo la propria attività dopo la lunga sosta per pandemia. Di seguito il palinsesto televisivo completo di martedì 7 luglio delle principali reti sportive con tutto il programma dettagliato e gli orari.

SPORT IN TV OGGI (7 LUGLIO): PROGRAMMA, ORARI, PALINSESTO

SKY SPORT 24:

SKY SPORT 24:

07:00

IN ONDA

Buongiorno Serie A

Sport (30′)

07:30

Buongiorno SKY Sport 24

Sport (30′)

08:00

Buongiorno Serie A

Sport (30′)

08:30

Buongiorno SKY Sport 24

Sport (30′)

09:00

Buongiorno Serie A

Sport (30′)

09:30

Buongiorno SKY Sport 24

Sport (30′)

10:00

Sport 24 Today

Sport (30′)

10:30

Sport 24 Today

Sport (30′)

11:00

Solo News

Sport (30′)

11:30

Solo News

Sport (30′)

12:00

Sport 24 Today

Sport (30′)

12:30

Sport 24 Today – Focus on

Sport (30′)

13:00

Il Calcio e’ Servito

Sport (30′)

13:30

Il Calcio e’ Servito

Sport (30′)

14:00

Euro Show

Sport (30′)

14:30

Sport 24 Today

Sport (30′)

15:00

Pomeriggio Summertime

Sport (30′)

15:30

Pomeriggio Summertime

Sport (30′)

16:00

Pomeriggio Summertime

Sport (30′)

16:30

Sport 24 Today

Sport (30′)

17:00

Sport 24 Today

Sport (30′)

17:30

Sport 24 Today

Sport (30′)

18:00

Sport 24 Today

Sport (30′)

18:30

Campo Aperto Estate

Sport (60′)

19:30

Sport 24 Today

Sport (30′)

20:00

Sport 24 Today

Sport (30′)

20:30

Sport 24 Today

Sport (30′)

21:00

Sky Calcio Show L’Originale Prepartita

Sport (30′)

21:30

Campo Aperto Estate

Sport (60′)

22:30

Sport 24 Today

Sport (30′)

23:00

TG Ultima Parola

Sport (30′)

23:30

Sky Calcio Show L’originale

Sport (60′)

SKY SPORT UNO:

06:00

IN ONDA

Rugby: Reds – Waratahs

Sport (105′)

07:45

Federico Buffa incontra Guido Barilla

Sport (45′)

08:30

Serie A Remix 30a g.

Sport (30′)

09:00

L’uomo della Domenica: Zlatan…

Sport (30′)

09:30

Tennis: The Legends of Wimbledon

Sport (60′)

10:30

Reparto Corse F1 (Ep. 7)

Sport (15′)

10:45

Icarus (Ep. 34)

Sport (30′)

11:15

Tottenham – Everton

Sport (105′)

13:00

History Remix Milan-Juventus Il Nuovo…

Sport (30′)

13:30

Federico Buffa incontra Guido Barilla

Sport (45′)

14:15

Reparto Corse F1 (Ep. 7)

Sport (15′)

14:30

F1 Gara: GP Austria

Sport (60′)

15:30

Race Anatomy F1

Sport (60′)

16:30

#SkyBuffaPresenta 9,79*

Sport (105′)

18:15

The Unbreakable

Sport (15′)

18:30

History Remix Milan-Juventus Il Nuovo…

Sport (30′)

19:00

Crystal P. – Chelsea (diretta)

Sport (120′)

21:00

Calcio Highlights

Sport (15′)

21:15

Arsenal – Leicester (diretta)

Sport (120′)

23:15

L’uomo della Domenica: Zlatan…

Sport (30′)

23:45

Lecce – Lazio

Sport (30′)

SKY SPORT SERIE A:

06:00

IN ONDA

Paris – Napoli 24/10/18

Sport (120′)

08:00

L’uomo della Domenica: Zlatan…

Sport (30′)

08:30

Bayern M. – Chelsea 2012

Sport (120′)

10:30

Marsiglia – Atletico Madrid 2018

Sport (105′)

12:15

Tutti i gol di Van Nistelrooy

Sport (15′)

12:30

Champions League Best Goal 2016-20

Sport (60′)

13:30

Premier League Remix

Sport (30′)

14:00

Tottenham – Everton

Sport (105′)

15:45

L’uomo della Domenica: Zlatan…

Sport (30′)

16:15

Chelsea – Watford. 33a g.

Sport (105′)

18:00

UCL Player Special (Ep. 1)

Sport (30′)

18:30

Premier League Remix

Sport (30′)

19:00

Watford – Norwich City (diretta)

Sport (120′)

21:00

Calcio Highlights

Sport (15′)

21:15

Arsenal – Leicester (diretta)

Sport (120′)

23:15

Federico Buffa incontra Guido Barilla

Sport (45′)

SKY SPORT FOOTBALL:

06:00

IN ONDA

Paris – Napoli 24/10/18

Sport (120′)

08:00

L’uomo della Domenica: Zlatan…

Sport (30′)

08:30

Bayern M. – Chelsea 2012

Sport (120′)

10:30

Marsiglia – Atletico Madrid 2018

Sport (105′)

12:15

Tutti i gol di Van Nistelrooy

Sport (15′)

12:30

Champions League Best Goal 2016-20

Sport (60′)

13:30

Premier League Remix

Sport (30′)

14:00

Tottenham – Everton

Sport (105′)

15:45

L’uomo della Domenica: Zlatan…

Sport (30′)

16:15

Chelsea – Watford. 33a g.

Sport (105′)

18:00

UCL Player Special (Ep. 1)

Sport (30′)

18:30

Premier League Remix

Sport (30′)

19:00

Watford – Norwich City (diretta)

Sport (120′)

21:00

Calcio Highlights

Sport (15′)

21:15

Arsenal – Leicester (diretta)

Sport (120′)

23:15

Federico Buffa incontra Guido Barilla

Sport (45′)

SKY SPORT COLLECTION:

07:30

IN ONDA

Icarus (Ep. 34)

Sport (30′)

08:00

The Boat Show (Ep. 12)

Sport (30′)

08:30

Tennis United (Ep. 12)

Sport (30′)

09:00

The Unbreakable

Sport (15′)

09:15

The Unbreakable

Sport (15′)

09:30

The Unbreakable

Sport (15′)

09:45

The Unbreakable

Sport (15′)

10:00

The Unbreakable

Sport (15′)

10:15

The Unbreakable

Sport (15′)

10:30

The Unbreakable

Sport (15′)

10:45

La giovane Italia: Ep. 13

Sport (15′)

11:00

Tutti i gol della Bundesliga: 34a g.

Sport (60′)

12:00

Bayern Monaco – Tutti i gol del titolo

Sport (45′)

12:45

#SkyBuffaPresenta Il profeta del gol

Sport (105′)

14:30

Robbie Keane – I miei anni

Sport (15′)

14:45

Storie di Campioni

Sport (45′)

15:30

UCL Player Special (Ep. 1)

Sport (30′)

16:00

Euro Show

Sport (30′)

16:30

Icarus (Ep. 34)

Sport (30′)

17:00

Federico Buffa incontra Guido Barilla

Sport (45′)

17:45

The Boat Show (Ep. 12)

Sport (30′)

18:15

Wheels (Ep. 6)

Sport (15′)

18:30

Chronicles of a Champions Golfer 5

Sport (30′)

19:00

Tennis: Wimbledon Official Films 2013

Sport (60′)

20:00

The Unbreakable

Sport (15′)

20:15

The Unbreakable

Sport (15′)

20:30

L’uomo della Domenica: Zlatan…

Sport (30′)

21:00

#SkyBuffaPresenta Il profeta del gol

Sport (105′)

22:45

UCL Player Special (Ep. 1)

Sport (30′)

23:15

Jurgen vs Pep La sfida infinita

Sport (30′)

23:45

Bayern Monaco – Tutti i gol del titolo

Sport (45′)

EUROSPORT 1:

07.30 Mondiale Endurance, GP Gran Bretagna

08.30 Tennis, Player’s Cut

10.00 Snooker, Masters 2019 Shanghai

13.00 Tennis, Thiem’s 7

17.30 Tour de France 2018

23.00 Mondiale Endurance, GP Gran Bretagna

EUROSPORT 2:

06:00

IN ONDA

Tennis: Roland Garros 2019

Sport (150′)

08:30

Ciclismo: Tour de France 2018

Sport (45′)

09:15

Ciclismo: Tour de France 2018

Sport (45′)

10:00

Ciclismo: Tour de France 2018

Sport (60′)

11:00

Ciclismo: Tour de France 2018

Sport (60′)

12:00

Ciclismo: Tour de France 2018

Sport (60′)

13:00

Ciclismo: World Tour

Sport (60′)

14:00

Tennis: Roland Garros 2019

Sport (120′)

16:00

Tennis: Player’s Cut

Sport (180′)

19:00

Automobilismo: Mondiale Endurance (li…

Sport (60′)

20:00

Giochi Olimpici: Transform my meal

Sport (60′)

21:00

Giochi Olimpici: Arriba Cuba

Sport (60′)

22:00

Judo: Best of 2019

Sport (120′)

RAISPORT:

06:00

IN ONDA

Perle di Sport

Sport (120′)

08:00

Calcio Mondiale

Sport (210′)

11:30

Ciclismo: Tour de France

Sport (105′)

13:15

Memory Doc

Sport (45′)

14:00

Perle di Sport

Sport (120′)

16:00

Tiro a volo

Sport (60′)

17:00

Perle di sport

Sport (30′)

17:30

Calcio Mondiale

Sport (110′)

19:20

Ciclismo: Tour de France

Sport (115′)

21:15

Memory Doc

Sport (45′)

22:00

Perle di Sport

Sport (150′)

