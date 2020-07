Sport in tv oggi (lunedì 6 luglio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il Coronavirus ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, lunedì 6 luglio, continueranno a giocare i massimi campionati di calcio in Spagna, Germania ed Inghilterra. Sono quattro in tutto i match odierni in programma nei tre Paesi.

SPORT IN TV LUNEDI’ 6 LUGLIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

19:30 Calcio, LaLiga: Levante-Real Sociedad – DAZN, DAZN1

20:30 Calcio, Bundesliga: Heidenheim-Brema – Sky Sport Arena, Sky Go, Now Tv

21:00 Calcio, Premier League: Tottenham-Everton – Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Go, Now Tv

22:00 Calcio, LaLiga: Siviglia-Eibar – DAZN

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse