Sport in tv oggi (lunedì 13 luglio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Tennis e calcio in primo piano in questo lunedì 13 luglio per lo sport. Il darsi agonistico è in ripresa, dopo la pausa forzata per la pandemia. Ecco che il Pallone in Serie A propone l’ultimo match del 32° turno, con la sfida tra Inter e Torino: i nerazzurri vanno a caccia del successo per agganciare al secondo posto la Lazio a quota 68 punti, mentre i granata hanno un disperato bisogno di punti per evitare di rimanere intrappolati nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Di scena, poi, anche la Serie B, con la 34ma giornata e le sfide del campionato cadetto saranno molto interessanti ed equilibrate.

Non solo calcio italiano, ma anche la Premier League e laLiga, con club come il Manchester United e il Real Madrid da osservare con attenzione. Si diceva poi del tennis. Ebbene, avrà inizio il mini-circuito di esibizione a Berlino (Germania) che, nei primi tre giorni, si terrà sull’erba. Sarà il giorno dell’esordio per Jannik Sinner, che scenderà in campo contro il tedesco Tommy Haas, in una sfida tra generazioni. Grandi attese per l’altoatesino, al primo match vero e proprio dopo lo stop per l’emergenza sanitaria.

Loading...

Loading...

Abbonati ora a DAZN e guarda tutta Serie BKT. 9.99€/mese

PROGRAMMA SPORT IN TV (13 LUGLIO)

12.00 TENNIS (bett1 Aces a Berlino): Bautista vs Struff – Diretta tv su Eurosport (canale 210 della piattaforma Sky), live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

14.00 TENNIS (bett1 Aces a Berlino): Goerges vs Sevastova – Diretta tv su Eurosport (canale 210 della piattaforma Sky), live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

16.00 TENNIS (bett1 Aces a Berlino): Haas vs Sinner – Diretta tv su Eurosport (canale 210 della piattaforma Sky), live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

18.00 TENNIS (bet1 Ace a Berlino): Kvitova vs Petkovic – Diretta tv su Eurosport (canale 210 della piattaforma Sky), live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

18.45 CALCIO (Serie B): Cosenza vs Perugia – Diretta streaming su DAZN E SU DAZN1 (canale 209 della piattaforma Sky).

19.30 CALCIO (Liga): Alaves vs Getafe – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Premier League): Manchester United vs Southampton – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky), su Sky Sport Football (canale 203 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV.

21.00 CALCIO (Serie B): Ascoli vs Empoli – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Cremonese vs Chievo – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Crotone vs Pordenone – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Entella vs Pisa – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Frosinone vs Juve Stabia – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Livorno vs Spezia – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Salernitanza vs Cittadella – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Trapani vs Benevento – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Venezia vs Pescara – Diretta streaming su DAZN e su DAZN1 (canale 209 della piattaforma Sky).

21.45 CALCIO (Serie A): Inter vs Torino – Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma Sky) e Sky Sport (canale 251 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

22.00 CALCIO (Liga): Granava vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse