Sport in tv oggi (giovedì 2 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 2 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport, finalmente si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel dopo mesi durissimi e si torna a giocare con una certa continuità. Piatto succulento con tantissimo calcio: da non perdere Atalanta-Napoli e Roma-Udinese per la Serie A, in serata il Real Madrid cerca l’allungo in testa alla Liga sfidando il Getafe, andata del playoff di Bundesliga tra Werder Brema e Heidenheim, c’è anche la Premier League con Manchester City-Liverpool anche se i Reds hanno già vinto il titolo. Spazio anche a golf e tennis.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 2 luglio e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (21 GIUGNO): PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 2 LUGLIO:

10.00 TENNIS (Torneo di Perugia) – Quarti di finale (diretta streaming sulla pagina Facebook di SuperTennis)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Rocket Mortgage Classic, primo giro (diretta streaming su Golf TV)

19.00 CALCIO (Premier League) – Sheffield United-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football)

19.30 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Napoli (diretta tv su DAZN1 e diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Liga) – Eibar-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Liga) – Real Sociedad-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Bundesliga, andata playoff promozione/retrocessione) – Werder Brema-Heidenheim (diretta tv su Sky Sport Arena)

21.15 CALCIO (Premier League) – Manchester City-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football)

21.45 CALCIO (Serie A) – Roma-Udinese (diretta tv su Sky Sport Serie A)

22.00 CALCIO (Liga) – Real Madrid-Getafe (diretta tv su DAZN1 e diretta streaming su DAZN)

Foto: Lapresse