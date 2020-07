Sollevamento pesi, il DT Sebastiano Corbu: “Ci aspetta un autunno rovente, ma tutto promette bene”

Ripartita l’attività agonistica della pesistica italiana con il collegiale permanente delle Nazionali olimpica e paralimpica: dall’8 giugno si è ricominciato a lavorare al Centro di Preparazione Olimpica di Formia, dove sono osservate tutte le misure previste per evitare possibili contagi da coronavirus. Il DT Sebastiano Corbu, che è affiancato dai tecnici Pietro Roca, Raffaele Navarino e dalla collaboratrice Giulia De Girolamo, è al lavoro con 15 atleti della Nazionale olimpica: Celine Delia, Giulia Imperio, Jennifer Lombardo, Lucrezia Magistris, Giorgia Bordignon, Alessia Durante, Giulia Franco, Sergio Massidda, Davide Ruiu, Mirco Scarantino, Mirko Zanni, Andrea Corbu, Oscar Reyes Martinez, Nino Pizzolato, Fabio Pizzolato, mentre per quanto concerne la Nazionale paralimpica, il DT Sandro Boraschi sta lavorando con il capitano Matteo Cattini ed il campione del Mondo junior in carica Donato Telesca.

Così il DT Corbu al sito federale: “Durante questa pandemia ci siamo dovuti arrangiare, trovare spazi, motivazione, ed inventarci un percorso nuovo, affrontando qualcosa che ancora non conoscevamo. E’ stata un’esperienza tosta, triste all’inizio perché pensavamo durasse meno, ma comunque formativa: ciascun atleta ha avuto le sue ripercussioni, chi sul piano fisico, chi sul piano motivazionale, ma abbiamo tenuto duro. Ora dobbiamo ricominciare a cercare e trovare i risultati. Abbiamo in parte riprogrammato tutta la nostra attività, le competizioni regionali, nazionali e internazionali, ma è ovvio che restiamo in balia della situazione sanitaria internazionale. Ora a Formia c’è una situazione idilliaca: la struttura e l’organizzazione del centro si prestano in maniera eccellente al nostro lavoro. Abbiamo solo bisogno di tempo per riorganizzarci e riabituarci ai ritmi di questo grande lavoro. Ci aspetta un autunno rovente, durante il quale avremo un susseguirsi di gare nazionali e internazionali di grande importanza: gli Europei di tutte le categorie, il Mondiale juniores, la qualificazione olimpica. Tutto promette bene”.

Parla anche Nino Pizzolato: “In quarantena ho cercato di mantenere ritmo e grinta e ora a Formia ho ripreso alla grande. A livello di forza sto bene, stiamo raffinando la tecnica ma sono molto motivato. Gli obiettivi rimangono gli stessi, è aumentata la fame, la voglia di gareggiare e di vincere. Ci rivediamo a novembre ai Campionati Europei Senior a Mosca“.

Conclude Donato Teesca: “Qui non c’è il caos della Capitale, l’aria tranquilla e il mare aiutano parecchio. All’inizio non è stato facile riabituarsi a certi ritmi, ma ora va meglio: abbiamo provato il nuovo massimale ed è arrivato, con grande soddisfazione. Certo, c’è da lavorare ma sono soddisfatto di aver recuperato il giro“.

Foto: LaPresse