Softball: Europei in Friuli-Venezia Giulia nel giugno 2021, European Premiere Cup e Cup Winners Cup a Buttrio e a Saronno

La ESF, federazione europea di softball, ha rilasciato in giornata le date delle principali manifestazioni per nazionali (e non solo) che si terranno nel 2021 oltre alle Olimpiadi: si tratta di eventi che avrebbero dovuto avere luogo nel 2020, ma che non l’hanno fatto stante la pandemia di coronavirus.

In particolare, gli Europei restano al Friuli-Venezia Giulia, dove si svolgeranno dal 4 al 10 giugno prossimi; la rassegna continentale Under 18 si avrà invece a Praga dal 19 al 24 luglio e quella Under 22 è stata ulteriormente spostata in avanti, al 2022.

Per quanto riguarda invece le coppe di club, la European Premiere Cup e la Cup Winners Cup (Coppa delle Coppe) andranno in scena ancora in Italia, rispettivamente a Buttrio e a Saronno. In entrambi i casi si giocherà dal 16 al 21 agosto, a pochissime settimane di distanza dalla conclusione della rassegna a cinque cerchi di Tokyo.

Foto: FIBS / CB NADOC