Serie A calcio, quali partite vedere su Sky e DAZN dal 7 al 9 luglio: calendario, orari, tv

Archiviato il trentesimo turno, la Serie A 2019-2020 di calcio vira ad alta velocità verso la trentunesima giornata, che comincerà domani, martedì 7 luglio, e si estenderà fino a giovedì 9 luglio. Andiamo a scoprire il calendario completo e le piattaforme tv e streaming sulle quali sarà possibile assistere alle partite.

Il turno infrasettimanale partirà forte, chiamando subito in causa la lotta scudetto. Domani (martedì 7 luglio), infatti, scenderanno in campo Lazio e Juventus: i biancocelesti proveranno a riscattarsi immediatamente sul campo del Lecce, sperando poi che i campioni d’Italia in carica possano perdere punti per strada nel big match di San Siro contro il Milan.

Mercoledì 8 luglio andranno in scena ben sei partite: alle ore 19.30 riflettori puntati su Firenze per Fiorentina-Cagliari e su Genova per Genoa-Napoli, mentre alle ore 21.45 assisteremo alle emozioni di Atalanta-Sampdoria, Bologna-Sassuolo, Roma-Parma e Torino-Brescia. Il programma della giornata si chiuderà giovedì 9 luglio con i due match rimanenti: alle ore 19.30 scontro salvezza tra Spal e Udinese, alle ore 21.45 sfida molto interessante tra Hellas Verona e Inter.

SERIE A CALCIO, PARTITE 7-9 LUGLIO: CALENDARIO, ORARI E TV

Martedì 7 luglio

Ore 19.30: Lecce – Lazio

Diretta tv – Sky Sport Serie A

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 21.45: Milan – Juventus

Diretta tv – DAZN1

Diretta streaming – DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

Mercoledì 8 luglio

Ore 19.30: Fiorentina – Cagliari

Diretta tv – Sky Sport 253

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 19.30: Genoa – Napoli

Diretta tv – Sky Sport Serie A

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 21.45: Atalanta – Sampdoria

Diretta tv – Sky Sport Serie A

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 21.45: Bologna – Sassuolo

Diretta tv – Sky Sport 254

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 21.45: Roma – Parma

Diretta tv – DAZN1

Diretta streaming – DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 21.45: Torino – Brescia

Diretta tv – Sky Sport 253

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

Giovedì 9 luglio

Ore 19.30: Spal – Udinese

Diretta tv – DAZN1

Diretta streaming – DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 21.45: Hellas Verona – Inter

Diretta tv – Sky Sport Serie A

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

