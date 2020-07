La MotoGP sarà visibile in tv e streaming anche su DAZN. Definiti i telecronisti

Il calendario del Mondiale MotoGP per il 2020 consta attualmente di 13 gare, tutte in Europa, ma entro il 31 luglio potrebbero aggiungersi le date di GP delle Americhe, GP d’Argentina, GP di Thailandia e GP di Malesia, che si potrebbero correre dopo il 15 novembre, data del GP della Comunità Valenciana, ma comunque entro il 13 dicembre. Saranno 8 le piste impegnate nelle 13 gare ufficializzate: doppi appuntamenti a Jerez, Spielberg, Misano, Aragon e Valencia, prove singole a Brno, Barcellona e Le Mans.

Si partirà il 19 luglio da Jerez, mentre a Misano si arriverà il 13 ed il 20 settembre. Chiusura, allo stato attuale delle cose, il 15 novembre a Valencia. Definitivamente saltati il GP del Mugello, il GP di Gran Bretagna, il GP di Germania, il GP d’Olanda, il GP di Finlandia, il GP del Giappone, ed il GP d’Australia. Anche DAZN trasmetterà prove, qualifiche e gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 in diretta streaming e on demand. I commentatori ufficiali saranno Marco Melandri, Niccolo’ Pavesi e Matteo Pittaccio.

Loading...

Loading...

Tutte le gare del Motomondiale (a partire dalle prove libere del venerdì) saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 Sky), live streaming su Sky Go, Now TV e su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutti i weekend di gara della stagione per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP.

Attiva ora e guarda le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 live e on demand

CALENDARIO E DATE MONDIALE MOTOGP 2020

17-19 luglio GP di Spagna (a Jerez)

24-26 luglio GP di Andalucia (a Jerez)

7-9 agosto GP della Repubblica Ceca (a Brno)

14-16 agosto GP d’Austria (a Spielberg)

21-23 agosto GP di Stiria (a Spielberg)

11-13 settembre GP di San Marino (a Misano)

18-20 settembre GP dell’Emilia Romagna (a Misano)

25-27 settembre GP di Catalogna (a Barcellona)

9-11 ottobre GP di Francia (a Le Mans)

16-18 ottobre GP di Aragon (ad Aragon)

23-25 ottobre GP di Teruel (ad Aragon)

6-8 novembre GP d’Europa (a Valencia)

13-15 novembre GP della Comunitat Valenciana (a Valencia)

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse