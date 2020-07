Sci alpino, i Mondiali di Cortina si terranno nel 2021! Roda: “Fondamentale la collaborazione con la FIS e il territorio”

C’era grande attesa sul destino dei Mondiali 2021 a Cortina di sci alpino. Oggi, infatti, il Consiglio della FIS doveva pronunciarsi sulla date del grande evento sulle nevi italiane e si è giunti a una conclusione. Ebbene, nella riunione tenutasi in video-conferenza, è stato annunciato che la competizione iridata si terrà secondo il programma originario dal 9 al 21 febbraio 2021.

Se si prendesse in considerazione soltanto la decisione finale, verrebbe da dire: “Tanto rumore per nulla“, ma è chiaro che non lo si può semplificare in questo modo. Inizialmente la FISI aveva manifestato la volontà di rinviare l’appuntamento al 2022 preoccupata dalle perdite economiche nel caso di un evento che si potrebbe tenere a porte chiuse per il pericolo dei contagi. Come riporta il sito della Federazione Italiana, la collaborazione con la FIS e gli organizzatori del territorio è stata fondamentale per trovare una soluzione che si spera possa dare una nuova spinta sotto tutti i punti di vista.

“La FISI, come è sempre stato negli ultimi cinque anni, ha raccolto le volontà di tutte le realtà interessate al Mondiale di Cortina e ha registrato una forte spinta a realizzare l’evento nel 2021 e a mettere a disposizione risorse perché tutto si possa fare al meglio. La Federazione si è dunque fatta interprete di queste volontà ed ha espresso al Consiglio FIS l’esigenza italiana di avere l’opportunità di un rilancio importante, un segnale per tutto il Paese“, le parole del presidente della FISI Flavio Roda. A queste parole si è associato il n.1 della Federazione Internazionale Gian Franco Kasper: “FIS ha deciso di sostenere finanziariamente la Federazione italiana per un massimo di 10 milioni di franchi svizzeri in caso di cancellazione dei Mondiali per un ritorno dell’epidemia da Covid. E’ una forma di garanzia che la Federazione ha voluto dare all’Italia, auspicando che non ce ne sia bisogno e che il Mondiale si disputi regolarmente. Siamo molto felici per la soluzione trovata per i Mondiali del 2021 a Cortina e che le gare possano rimanere nelle date originali. Il Mondiale sarà l’evento principale della stagione. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato ad assumere questa decisione e lo spirito collaborativo dell’intera famiglia dello sci alpino, senza il quale non si sarebbe raggiunto un risultato così importante” (fonte: FISI).

Foto: Fisi-Pentaphoto