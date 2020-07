Rugby a 7, World Series 2020: stagione dichiarata conclusa. La Nuova Zelanda vince sia tra gli uomini che tra le donne

World Rugby, in seguito dell’emergenza sanitaria ancora in corso nel mondo, ha deciso di porre fine alla stagione 2020 delle World Rugby Seven Series, cancellando le restanti tappe in calendario. In questo modo restano sei su dieci le tappe maschili e cinque su otto le tappe femminili disputate, che hanno decretato le classifiche, vinte in entrambi i casi dalla Nuova Zelanda.

Classifica finale maschile (sei tappe su dieci)

Nuova Zelanda 115

Sudafrica 104

Fiji 83

Australia 81

Inghilterra 77

Francia 74

USA 72

Canada 57

Argentina 56

Irlanda 49

Scozia 37

Kenya 35

Samoa 33

Spagna 33

Galles 13

Giappone 10 (cinque delle sei tappe)

Corea del Sud 1 (solo quinta tappa) Loading... Loading... Classifica finale femminile (cinque tappe su otto)

Nuova Zelanda 96

Australia 80

Canada 80

Francia 70

USA 66

Russia 40

Fiji 38

Inghilterra 36

Spagna 28

Irlanda 15

Giappone 8 (solo tre tappe su cinque)

Brasile 6

Cina 4 (solo nella quarta tappa)

Sudafrica 3 (solo nella terza tappa) roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ATGImages / Shutterstock.com