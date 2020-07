Parma-Bologna oggi in tv: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Il Parma scende in campo oggi alle 19.30, per interrompere una serie di quattro sconfitte consecutive, nel derby che vedrà gli emiliani contrapposti al Bologna. Un match in cui palio c’è praticamente solo l’onore. I gialloblu sono stati letteralmente affossati del recente momento no e quell’Europa League che, fino a un paio di settimane fa, sembra un obiettivo concreto, ora è praticamente irraggiungibile. Il Bologna, invece, con la sconfitta nel turno precedente contro il Sassuolo, ha, a sua volta, detto addio alle chance di qualificarsi per la seconda competizione continentale. Ambedue i sodalizi, ad ogni modo, sono anche molto distanti dalla zona retrocessione e possono considerarsi già salvi.

Il match verrà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale 253. Sarà, oltretutto, possibile seguirlo in streaming su SkyGo e NowTV. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’incontro dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un’azione di questa interessante partita.

PARMA-BOLOGNA: PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Scozzarella, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Dominguez, Schouten, Svanberg; Orsolini, Barrow, Palacio

IL PROGRAMMA DI PARMA-BOLOGNA

Orario: 19.30

Diretta TV: Sky Sport (canale 253)

Diretta streaming: SkyGo e NowTV

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse