Orari F1, GP Stiria 2020: programma prove libere, qualifiche e gara. Guida tv Sky e differite TV8

Con ancora negli occhi il primo round del campionato, il Mondiale di F1 resta a Spielberg (Austria) e si prepara per il GP di Stiria. Dopo aver riacceso i motori nell’ultimo week-end, il Circus affronterà il prossimo fine settimana la prima edizione del Gran Premio che prende il nome dalla regione che ospita l’impianto di Zeltweg.

La massima formula affronta per la prima volta nella sua storia un evento nella stessa pista a distanza di una sola settimana. Ricordiamo il GP della Stiria non sarà l’unico esempio di questo tipo nel 2020. Anche Silverstone ha in programma due competizioni consecutive, indette nelle prime due domeniche di agosto.

Al Red Bull Ring gli orari dell’attività in pista saranno i medesimi della settimana scorsa. Venerdì si svolgeranno le prime due prove libere. Alle 11 le auto scenderanno sul tracciato per la FP1, mentre alle 15 sarà il momento della seconda sessione di free practice. Sabato mattina la preparazione al week-end proseguirà con la FP3, indetta per le 12.00. Le qualifiche sono confermate nel pomeriggio di sabato alle 15.00. La prima edizione del GP di Stiria, secondo round del Mondiale di F1 2020, scatterà alle 15.10 di domenica 12 luglio.

La manifestazione è trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport F1 HD (canale 207) e su Sky Sport Uno (201). TV8 vi proporrà la replica integrale di qualifica e gara, a partire dalle 18.00. NowTv e SkyGO permetteranno a tutti gli appassionati di assistere in streaming di tutte le sessioni. OA Sport, come sempre, sarà live in tutte le sessioni con la diretta scritta.

PROGRAMMA E ORARI F1, GP STIRIA 2020

Venerdì 3 luglio

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 4 luglio

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche

18.00 – differita qualifiche su TV8

Domenica 5 luglio

15.10 GP di Stiria

18.00 – differita su TV8

DOVE VEDERE IL GP DI STIRIA 2020

Diretta TV – Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Differita qualifiche e gara su TV8

Live streaming – Sky Go e su Now TV

.OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero fine settimana del GP di Stiria.

