Nuoto, Filippo Magnini: “A settembre deciderò se provare a centrare le Olimpiadi”

Filippo Magnini starebbe pensando ad un clamoroso ritorno in vasca per provare a centrare le Olimpiadi di Tokyo, spostate ormai al 2021: l’azzurro, secondo quanto riferito da RaiSport, potrebbe tornare ad allenarsi con l’obiettivo di ottenere la qualificazione ai Giochi del prossimo anno.

L’apertura a questa possibilità è avvenuta a margine della 19ma edizione del Festival “Il libro possibile”, in corso di svolgimento a Polignano a Mare fino a sabato 11 luglio. Per ora si tratta soltanto di un’ipotesi, che però potrebbe prendere corpo a partire dal prossimo autunno.

Loading...

Loading...

Così Filippo Magnini: “Spostare le Olimpiadi di un anno probabilmente ha accesso in me la scintilla, il pensiero, forse di potermi ributtare, ma per ora è solo un pensiero e mi voglio godere l’estate. Adesso il mondo si sta riaprendo, avrò modo di pensare, poi a settembre deciderò“.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse