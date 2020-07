NASCAR, annunciato il calendario fino a fine agosto

Dopo una prima conferma dei programmi delle tra serie della NASCAR fino al 2 agosto, gli organizzatori hanno annunciato i piani per l’intero mese. Le sorprese non sono mancate per quanto riguarda la Cup Series, la serie principale del panorama stock car a stelle e strisce. Dopo il successo del doubleheader di Pocono, disputato nell’ultimo week-end di giugno, la Cup Series ha deciso di copiare l’iniziativa per recuperare le prove primaverili di Dover (Delaware) e Michigan. La ‘Monster Mile’, soprannome con cui viene indicato il catino di un miglio di Dover, accoglierà due corse in due giorni della Cup Series nel fine settimana del 23 agosto, mentre in Michigan, l’ovale più veloce del calendario, si correrà 8 e 9 agosto.

La Cup Series perde la classica tappa non ovale di Watkins Glen. La prestigiosa pista statunitense si trova costretta a rinunciare all’evento a causa dell’emergenza sanitaria, ancora presente nello Stato di New York. Questo tappa storica verrà recuperata a Daytona, sede della finale della regular season, in programma per il 30 agosto. Il World Center of Racing, il soprannome con cui viene chiamato lo Speedway che si trova nello Stato della Florida, accoglierà i bolidi della Cup Series nel week-end del 16 agosto per una corsa inedita. Per la prima volta si correrà nel tracciato interno, lo stesso che viene annualmente utilizzato per la famosissima 24 Ore di Daytona, tappa di apertura dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Per quanto riguarda l’Xfinity Series e la Truck Series, sono molti i cambiamenti nel calendario. La prima, la ‘F2’ della NASCAR, perde definitivamente la corsa non ovale di Mid-Ohio. Oltre a questa corsa citata, anche il Michigan non risulta più nel calendario. Entrambe le prove verranno recuperate, ma non si conosce ancora nulla a riguardo. L’Xfinity conferma la gara su road course di Road America, approderà nella pista interna e nell’ovale di Daytona e Dover, catino che presenta due competizioni in programma.

La Truck Series, idealmente la ‘F3’ della NASCAR, deve rinunciare alle sue due corse più iconiche: Eldora e Mosport (Canadian Tire Motorsport Park). La prima, l’unico evento del campionato che si svolge su un ovale sterrato, non si svolgerà e verrà recuperata in altra sede. Anche Mosport, pista canadese che ospitò anche il Mondiale di F1, rinuncia alla propria gara che, fino allo scorso anno, era il primo round dei Playoffs. Michigan, Dover ed il tracciato interno di Daytona sono presenti nei programmi della Truck Series. I Playoffs inizieranno il 30 agosto dal World Wide Technology Center a Gateway (Illinois).

CALENDARIO DELLA NASCAR CUP SERIES CON GLI ORARI ITALIANI

Sabato 8 agosto, Michigan alle 22.00

Domenica 9 agosto, Michigan alle 22.00

Domenica 16 agosto, Daytona road course alle 21.00

Sabato 22 agosto, Dover alle 22.00

Domenica 23 agosto, Dover alle 22.00

Domenica 30 agosto, Daytona Speedway all’1.30

CALENDARIO DELLA NASCAR XFINITY SERIES CON GLI ORARI ITALIANI

Sabato 8 agosto, Road America alle 18.00

Sabato 15 agosto, Daytona road course alle 21.00

Sabato 22 agosto, Dover alle 18.30

Domenica 23 agosto, Dover alle 19,00

Sabato 29 agosto, Daytona Speedway all’1.30

CALENDARIO DELLA NASCAR TRUCK SERIES CON GLI ORARI ITALIANI

Sabato 8 agosto, Michigan alle ore 00.00

Domenica 16 agosto, Daytona road course ore 18.00

Venerdì 21 agosto, Dover ore 23.00

Domenica 30 agosto, Gateway alle ore 18.00 (Playoffs)

Foto: LaPresse