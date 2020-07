Motomondiale, GP Spagna 2020: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Dopo il GP d’Austria e di Stiria per quanto riguarda la F1, il Motomondiale accende i motori da Jerez de la Forntera per il GP di Spagna 2020. Dall’Andalusia, la regione che ospita questo storico impianto, si svolge la prima prova per la MotoGP, la seconda per Moto2 e Moto3. Ricordiamo infatti che lo scorso marzo le due realtà minori avevano acceso i motori dal deserto di Losail (Qatar), una manifestazione a cui i bolidi della classe regina non hanno perso parte.

L’emergenza sanitaria ha bloccato la stagione dei campionati cadetti ed ha prolungato lo stop invernale per i protagonisti della MotoGP. Come accaduto per la F1, anche le due ruote hanno scelto di svolgere due corse nella stessa location per ridurre al minimo gli spostamenti. Settimana prossima sarà infatti svolto il GP di Andalusia, sempre da Jerez.

Loading...

Loading...

Tutto il fine settimana sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP o su DAZN. Su SkyGo e su NowTv potrete seguire in streaming tutte le sessioni, mentre TV8 (canale 121 di Sky numero 8 del digitale terrestre) proporrà la differita della qualifica e della corsa della MotoGP a partire dalle 17.00 di domenica 19 luglio.

OA Sport vi aggiornerà minuto con la diretta testuale di tutte le sessioni.

IL PROGRAMMA DEL WEEK-END DEL GP DI SPAGNA 2020

Venerdi 17 luglio 2020:

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1,

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1,

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1,

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2,

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2,

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2,

Sabato 18 luglio 2020

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3,

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3,

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3,

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1,

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2,

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4,

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1,

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2,

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1,

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2,

Domenica 19 luglio 2020

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up,

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up,

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up,

ore 10.00 MotoE, gara,

ore 11.00, Moto3, Gara,

ore 12.20, Moto2, Gara,

ore 14.00, MotoGP, Gara.

DOVE SEGUIRE IL GP DI SPAGNA 2020

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (Canale 208 di Sky)

Diretta su DAZN

Differita su TV8 (Canale 121 di Sky o numero 8 del digitale terrestre)

Diretta streaming su NowTV e su SkyGo

Diretta testuale su OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse