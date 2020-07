LIVE Berrettini-Rublev 4-6 6-7 (6), semifinale Thiem’s 7 in DIRETTA: il russo va in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI BERRETTINI-RUBLEV

15.25 La nostra diretta termina qui grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima diretta, buona serata da OA Sport.

Risultato finale: BERRETTINI-RUBLEV 4-6 6-7 (6)

6-8 Vince Rublev.

6-7 Match point Rublev.

6-6 In rete il dritto di Berrettini.

6-5 Set point Berrettini.

5-5 Rovescio out di Rublev.

4-5 In rete il rovescio di Rublev.

3-5 Recupera un minibreak l’azzurro.

2-5 Out il dritto di Berrettini.

2.4 Out il recupero di Berrettini.

2-3 Rovescio in rete.

1-3 Dritto profondo di Rublev.

1-2 Servizio e dritto.

0-2 Palla corta in rete.

0-1 Passante di Rublev.

6-6 Si va al tiebreak.

40-30 Ace.

30-30 Prima pesante.

15-30 Dritto in corridoio del russo.

0-30 Doppio fallo.

0-15 Gran dritto di Rublev.

5-6 Risposta out.

40-0 Servizio e dritto.

30-0 Gran dritto di Rublev.

15-0 Out lo slice di Berrettini.

5-5 Prima vincente.

40-0 Ace.

30-0 Gran difesa della rete.

15-0 Prima vincente.

4-5 Dritto in rete.

Vantaggio Rublev. Difende la rete Rublev.

40-40 Ace.

30-40 Nastro favorevole a Rublev.

15-40 Gran risposta di Berrettini.

15-30 Servizio e dritto.

0-30 Rovescio vincente.

0-15 Altro punto a rete di Berrettini.

4-4 Difende la rete Berrettini.

40-30 Recupero in rete.

40-15 Rovescio in corridoio.

40-0 Ace.

30-0 Servizio e dritto.

15-0 Risposta lunga di Rublev.

3-4 Rovescio out.

40-15 Doppio fallo.

40-0 Rovescio in rete.

30-0 Dritto in rete.

15-0 Servizio vincente.

3-3. Risposta in rete.

Vantaggio Berrettini. Stecca Rublev.

40-40 Largo il recupero di Berettini.

40-30 Lungo il recupero di Rublev.

30-30 Dritto in rete.

30-15 Risposta out.

15-15 Nastro per Rublev.

15-0 Servizio vincente.

2-3. Smash.

Vantaggio Rublev. Dritto in rete.

40-40 Risposta in rete.

30-40 Risposta out.

15-40 Smash in rete.

15-30 Il nastro premia Berrettini.

15-15 Rovescio in corridoio.

0-15 Dritto sul nastro.

2-2. Servizio e dritto.

40-15 Ace.

30-15 Dritto out di Berrettini.

30-0 Risposta out.

15-0 Servizio e dritto.

14.40 Si riparte da Berrettini-Rublev 4-6 1-2. Berrettini al servizio.

14.35 Berrettini e Rublev si stanno riscaldando.

14.15 Si riprenderà non prima delle ore 14.30.

14.10 I due tennisti lasciano nuovamente il campo.

14.00 Ufficialmente cancellata la finale 3°-4° posto.

13.50 Si ripartirà dunque dalla situazione di punteggio che vede Rublev avanti 6-4 2-1.

13.33 Non vi sono ulteriori annunci da parte degli organizzatori. La ripresa del match dunque resta fissata per le ore 14.00.

11.16 AGGIORNAMENTO: PIOVE IN AUSTRIA. La partita non inizierà prima delle ore 14.00.

8.00 Amici di OA Sport. La semifinale tra Berrettini e Rublev riprenderà oggi (sabato 11 luglio) alle ore 12.00. Tuttavia il rischio pioggia resta fortissimo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

21.13 Grazie per aver seguito le emozioni di questa prima parte di match. Vi diamo appuntamento a domani per scoprire come finirà la sfida tra Berrettini e Rublev. Buon proseguimento di serata.

21.10 UFFICIALE: IL MATCH TRA BERRETTINI-RUBLEV E’ STATO RINVIATO A DOMANI 11 LUGLIO A PARTIRE DALLE ORE 12.00

20.49 Per il momento ancora nessuno novità, la pioggia continua a cadere e i due giocatori rimangono in attesa di capire se e quando potranno tornare in campo.

20.01 Berrettini e Rublev ritornano negli spogliatoi.

19.59 Piove ancora, non sembrano esserci le condizioni per giocare.

19.57 Riscaldamento in corso, ma qualche goccia di pioggia sta ancora cadendo.

19.55 Berrettini e Rublev sono ritornati in campo, sembra che la pioggia possa concedere una tregua.

19.10 Ha ricominciato a piovere a Kitzbuhel: il match è nuovamente sospeso in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

GAME RUBLEV (4-6 1-2) – Berrettini tenta la volée ma senza successo.

40-15 Il russo affonda con il dritto e chiude con lo smash.

30-15 Bel rovescio in contropiede di Rublev.

15-15 Reazione immediata del russo.

0-15 Appena largo il dritto lungolinea di Rublev.

GAME BERRETTINI (4-6 1-1) – Il numero 8 del mondo tiene il turno di battuta.

40-30 In rete la smorzata contenitiva dell’azzurro.

40-15 Prima vincente per Berrettini.

30-15 La risposta veloce di Rublev manda in crisi il romano, il cui back termina in rete.

30-0 In rete la risposta di Rublev.

15-0 Primo punto del set per Berrettini.

GAME RUBLEV (4-6 0-1) – Parte bene il russo, che tiene la battuta a zero.

40-0 Tante difficoltà per Berrettini in risposta.

30-0 Altro punto per il russo.

15-0 Rublev comincia bene il turno di battuta.

INIZIO SECONDO SET

SET RUBLEV (4-6) – Il primo break dell’incontro arriva proprio nel momento decisivo e regala il primo parziale al giovane russo. Berrettini è ora chiamato a rimontare se vuole raggiungere Thiem in finale.

30-40 Il dritto di Berrettini si infrange sul nastro. SET POINT per Rublev.

30-30 Berrettini ottiene il punto con due dritti incrociati ben piazzati.

15-30 Rublev accelera di dritto, stavolta Berrettini non riesce a contenere.

15-15 Il romano respinge l’accelerazione di Rublev con un gran rovescio lungolinea.

0-15 La palla corta di Berrettini non oltrepassa la rete.

GAME RUBLEV (4-5) – Ancora preciso alla battuta il numero 14 del ranking ATP. Finora nessuna chance di break per l’azzurro.

40-30 Out la smorzata di Berrettini.

30-30 Buona qui la risposta del romano.

30-15 Lunga la risposta di Berrettini sulla seconda del russo.

15-15 Stavolta il dritto del russo è fuori misura.

15-0 Altro dritto vincente di Rublev.

GAME BERRETTINI (4-4) – Il romano con l’ace porta a casa il game.

A-40 Punto ben giocato dall’azzurro, che chiude con un comodo smash.

40-40 Berrettini si apre il campo ma sbaglia di dritto.

40-30 Errore di rovescio di Rublev.

30-30 Grande accelerazione del russo.

30-15 Primo punto in risposta per Rublev.

30-0 Scambio lungo, il primo a sbagliare è il russo.

15-0 Non passa la smorzata di Rublev.

GAME RUBLEV (3-4) – Il russo tiene il turno di servizio e si riporta avanti nel punteggio, seppur senza break.

40-30 Rublev a segno con la prima.

15-0 Riparte bene Rublev.

18.40 Ha smesso di piovere, Berrettini e Rublev sono tornati in campo per il riscaldamento.

17.13 Ha ricominciato a piovere a Kitzbuhel, interrotto il match. I tennisti sono tornati nuovamente negli spogliatoi.

GAME BERRETTINI (3-3) – Turno di servizio a zero anche per il romano.

40-0 Il romano ancora benissimo in battuta.

30-0 Ace Berrettini.

15-0 Berrettini a segno con il dritto.

GAME RUBLEV (2-3) – Tutto facile per il russo alla battuta.

40-15 Rublev spinge alla grande con il dritto.

30-15 Errore di misura del russo.

30-0 In evidente difficoltà Berrettini in risposta.

15-0 Rublev comincia bene in battuta.

GAME BERRETTINI (2-2) – L’azzurro pareggia i conti.

A-40 Vantaggio del romano.

40-40 La risposta profonda di Rublev mette in difficoltà Berrettini.

A-40 Ancora bene al servizio Berrettini.

40-40 La palla corta del romano non infastidisce Rublev, che ci arriva comodamente e conquista il punto.

A-40 Vantaggio Berrettini.

40-40 Berrettini la annulla con un pregevole dritto lungolinea.

30-40 Il russo meglio nello scambio. Prima palla break dell’incontro.

30-30 Berrettini viene aiutato ancora dalla prima di servizio.

15-30 Rublev domina lo scambio con il dritto e conquista il punto.

15-15 Berrettini a segno con la prima centrale.

0-15 Passante vincente per Rublev.

GAME RUBLEV (1-2) – Il russo tiene la battuta a zero.

40-0 Tutto facile in battuta per il russo.

30-0 Errore in risposta di Berrettini che non riesce ad approfittare della seconda di Rublev.

15-0 Prima vincente di Rublev.

GAME BERRETTINI (1-1) – Il numero 1 d’Italia tiene il turno di servizio e pareggia i conti.

40-30 Errore di misura di Rublev.

30-30 Il dritto di Berrettini non oltrepassa la rete.

30-15 Altro punto per il romano.

15-15 Berrettini lo ripaga con la stessa moneta.

0-15 Rublev a segno con un dritto millimetrico.

GAME RUBLEV (0-1) – Il russo comincia bene difendendo il turno di battuta.

15-0 Primo punto per il russo.

INIZIO MATCH

16.36 Attenzione! Ha iniziato a piovere a Kitzbuhel, match sospeso. I due tennisti sono tornati negli spogliatoi in attesa di poter cominciare a giocare.

16.33 Ricordiamo che domani sono in programma sia la finalissima che la finale per il terzo posto: chiaramente, chi vincerà oggi affronterà Thiem, mentre chi uscirà sconfitto sfiderà Bautista Agut per il gradino più basso del podio.

16.30 Sono quattro i precedenti ufficiali: Berrettini comanda per 3-1 e si è aggiudicato in maniera netta l’unico incontro sulla terra battuta (Gstaad 2018).

16.27 I due tennisti sono entrati in campo: ora al via la fase di riscaldamento.

16.24 Il russo, invece, ha chiuso al secondo posto nel gruppo IFA, alle spalle di Thiem: decisivi i successi, in entrambi i casi al super tie-break, contro Struff e Ruud.

16.21 Il romano si è posizionato al primo posto nel gruppo Soccer-Coin, vincendo i match contro Novak e Bautista Agut e perdendo ieri sera contro Khachanov in una sfida totalmente ininfluente ai fini della qualificazione.

16.18 Comincerà a breve, dunque, la seconda semifinale tra Matteo Berrettini e Andrey Rublev.

16.15 E’ appena terminato il match tra Thiem e Bautista Agut: come da pronostico, il primo finalista del torneo è proprio il padrone di casa, che si è imposto in rimonta per 6-7 (5) 6-2 6-2.

15.45 L’incontro, che era previsto per le ore 15.00, comincerà con ampio ritardo dal momento che la prima semifinale tra Dominic Thiem e Roberto Bautista Agut si è allungato al terzo set (1-1 al momento). Lo spagnolo si è aggiudicato il primo set per 7-6 (5), mentre il padrone di casa ha vinto il secondo parziale per 6-2.

15.43 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Andrey Rublev, seconda semifinale del Thiem’s 7.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Andrey Rublev, incontro valido come semifinale del Thiem’s 7. Il torneo di esibizione organizzato da Dominic Thiem, che si sta giocando sulla terra rossa di Kitzbuhel, è giunto alla fase finale: il romano e il russo si giocano l’accesso alla finalissima di domani.

Matteo Berrettini è atteso da un fine settimana estremamente impegnativo: il numero 1 d’Italia giocherà oggi e domani in Austria e domenica a Nizza nella giornata conclusiva dell’Ultimate Tennis Showdown. Il ventiquattrenne romano sembra aver beneficiato del lungo stop causato dalla pandemia di Covid-19: superati i problemi fisici che lo avevano tartassato tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, il numero 8 del ranking ATP ha mostrato un ottimo stato di forma durante questa ripartenza non ufficiale. Al Thiem’s 7 l’azzurro ha conquistato agevolmente il primo posto nel girone Soccer-Coin, composto da Bautista Agut, Novak e Khachanov, e oggi affronterà Andrey Rublev, secondo classificato del gruppo IFA, alle spalle di Dominic Thiem. Tra i due tennisti risultano quattro precedenti ufficiali: Berrettini comanda per 3-1 e si è aggiudicato in maniera netta l’unico incontro sulla terra battuta (Gstaad 2018).

Il match è programmato per le ore 15.00 circa. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale per ogni punto giocato. Buon divertimento!

