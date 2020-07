Karate, dopo il rinvio al 2021 dei Mondiali di Dubai è stato rivisto il calendario delle prossime manifestazioni

Si riscrive il calendario del karate dei prossimi mesi. Dopo che la venticinquesima edizione dei Mondiali di Dubai (originariamente in programma dal 17 al 22 novembre) è stata rinviata al 16-21 novembre 2021, il Comitato Esecutivo della World Karate Federation ha riscritto il programma anche delle altre manifestazioni in programma. Rinvii e slittamenti dovuti alla emergenza sanitaria globale che ha messo in ginocchio il mondo intero e che ha costretto i dirigenti a rivedere i piani previsti.

Dopo la cancellazione delle ultime tappe di Premier League per questo 2020 ed il rinvio del torneo di qualificazione olimpica, la decisione di spostare al 2021 i Mondiali di Dubai ha costretto una ulteriore modifica nel calendario WKF. I Mondiali Cadetti, Junior e Under 21, che si sarebbe dovuti svolgere nel 2021 in Turchia, si spostano quindi al 2022, mentre i Mondiali 2022 di Ungheria vengono fatti slittare al 2023.

Dal 2021 in poi, i Mondiali verranno disputati negli anni dispari, mentre quelli giovanile saranno di scena nel corso degli anni pari. Allo stesso modo anche la prossima edizione del Congresso generale WKF, prevista per novembre 2020 a Dubai, si svolgerà nello stesso periodo del 2021 nella capitale di uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti alla vigilia della rassegna iridata. Altre modifiche erano già state apportate nell’ultimo congresso come la cancellazione della Karate 1 – Youth League di Monterrey (programmata in Messico dal 25 al 27 settembre) e della FISU World University Karate Championship (programmata in Brasile dal 5 all’8 novembre).

Foto: Viviana Bottaro FIJLKAM