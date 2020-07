Juventus-Lione, quando si gioca? Data, programma, orario, tv, streaming Champions League

Si ritorna a parlare delle Coppe europee di calcio: venerdì 7 o sabato 8 agosto tornerà in campo la Juventus, giunta al primo posto al termine della prima fase a gironi della Champions League e quindi testa di serie nei sorteggi e poi accoppiata ai transalpini del Lione negli ottavi di finale. Dopo l’1-0 per i francesi nella partita di febbraio, la gara di ritorno si giocherà a Torino, alle ore 21.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita valida per gli ottavi della Champions League di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport, mentre lo streaming in abbonamento sarà fruibile su Sky Go. OA Sport infine vi assicurerà la diretta live testuale del match. Non è stato ancora comunicato se la gara verrà trasmessa anche in chiaro.

COME SEGUIRE LIVE GLI OTTAVI DI RITORNO DI CHAMPIONS LEAGUE

Ritorno – Venerdì 7 o sabato 8 agosto, ore 21.00

Juventus-Lione

Guida tv – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport

Guida streaming – Diretta streaming in abbonamento su Sky Go

Diretta live testuale su OA Sport

