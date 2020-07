IndyCar Series, Road America Race 2: chi vincerà la seconda sfida di Elkhart Lake?

Dopo le emozioni di ieri, la NTT indyCar Series non si ferma e si prepara per una nuova corsa. A meno di 24 ore della fine del round 3 della stagione, la famosa serie a ruote scoperte americana è pronta a dare spettacolo per altri 55 passaggi nella famosa location di Road America.

Come accaduto ieri nella corsa vinta da Scott Dixon, il Team Penske è il principale rivale del neozelandese di casa Chip Ganassi Racing. L’americano Josef Newgarden #1, l’australiano Will Power #12 ed il francese Simon Pagenaud #22 sono le tre Chevrolet della squadra di Roger Penske a caccia del primo sigillo di questo 2020.

Anche il Team Andretti è da tenere d’occhio con il californiano Alexander Rossi, vincitore del Gran Premio dello scorso anno e molto sfortunato ieri. Anche i giovani potrebbero dare spettacolo. Lo statunitense Colton Herta, il più giovane pilota della storia dell’IndyCar Series a salire sul gradino più alto del podio, resta il principale outsider per il successo odierno, ma attenzione anche l’americano Graham Rahal. L’auto #15 del gruppo ha ben figurato nella competizione di Indianapolis e potrebbe dire la sua sul circuito di Elkhart Lake dopo l’ottima prova di ieri.

Vedremo se Dixon bisserà il successo di ieri. Sarebbe un impresa storica per il l’alfiere di Ganassi che sarebbe il primo, in questo 2020, ad imporsi in entrambe le gare di un doubleheader. Ricordiamo che, dopo la corsa odierna nello Stato del Wisconsin, settimana prossima sono indette altre due corse nell’ovale dell’Iowa e successivamente due gare consecutive nella mitica Laguna Seca. Una soluzione, quella delle due competizioni nello stesso week-end, scelta dagli organizzatori per compensare le cancellazioni delle tappe cittadine di Long Beach (California) e Belle Isle (Michigan) e dell’annullamento delle tappe di COTA (Texas), Barber ed (Alabama).

