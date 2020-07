IndyCar Series, Road America 2: Felix Rosenqvist sigla il primo acuto in carriera!

Felix Rosenqvist vince per la prima volta in carriera nella NTT IndyCar Series. Lo svedese di casa Chip Ganassi Racing mette in bacheca la seconda competizione in programma tra i saliscendi di Road America (Wisconsin). Il #10 di casa Chip Ganassi Racing, al secondo anno nella famosa serie americana, ha beffato negli ultimi due giri il messicano Patricio O’Ward.

L’alfiere di casa Arrows McLaren ha letteralmente dominato più di metà corsa prima di soffrire nel finale un’usura eccessiva delle gomme. Rosenqvist ha iniziato ad inseguire il rivale, che ha provato in tutti i modi a difendersi. Lo svedese ha sferrato il suo attacco in curva 3 per poi completare il sorpasso nella successiva svolta a sinistra. Una mossa perfetta che non ha permesso al rivale di replicare. O’Ward regala a McLaren il primo podio del 2020 e sigla il miglior risultato in carriera.

Lo spettacolo non è mancato per l’intera corsa, la seconda del primo doubleheader del campionato. Il quarto atto stagionale ha visto soffrire il leader della classifica Scott Dixon. Il neozelandese di casa Ganassi, primo in tre delle quattro prove svolte, ha perso ogni possibilità di contendere il successo in pit lane. Il #9 del gruppo ha accusato un problema con il montaggio di una ruota nella prima sosta, mentre nella seconda ha spento l’auto poco prima di rientrare in pista.

Da sottolineare la rimonta di Alexander Rossi. Il #27 di Andretti Autosport completa con un terzo posto le due corse di Road America, tracciato che lo ha visto vincere nel 2019. Dopo tre ritiri consecutivi, il quarto evento del 2020 sorride al vincitore della 500 Miglia di Indianapolis del 2016, molto sfortunato fino ad ora. Ancora una volta viene sconfitto lo squadrone del Team Penske. Le tre Chevrolet del ‘Capitano’ non hanno trovato il ritmo ad Elkhart Lake e si sono dovute accontentare delle posizioni di rincalzo. L’americano Josef Newgarden, campione in carica della serie, completa al nono posto il weekend di Road America come il migliore del team. La prossima corsa si disputerà tra meno di una settimana in Iowa (ovale).

LA CLASSIFICA DI GARA 2 DELLA INDYCAR SERIES A ROAD AMERICA

Felix Rosenqvist (Ganassi) Pato O’Ward (McLaren) Alexander Rossi (Andretti) Marcus Ericsson (Ganassi) Colton Herta (Andretti)

Foto: LaPresse