IndyCar oggi, Road America 2: orario d’inizio, programma, tv, streaming

Dopo le emozioni di ieri, la NTT IndyCar Series scende nuovamente in pista da Road America. La famosa serie statunitense riservata alle monoposto si prepara per la seconda corsa del primo doubleheader del 2020 dopo gli appuntamenti di Indianapolis (Indiana) e Texas Motor Speedway.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.

Loading...

Loading...

Come ieri sono 55 i giri previsti sul tracciato situato nello Stato del Wisconsin, una pista che ospita l’IndyCar dal 1982. Ricordiamo però che dal 2008 al 2015 la categoria non ha solcato l’asfalto di Elkhart Lake per tornare dal 2016. Tra i top team che hanno siglato un successo a Road Americ nell’era moderna, il Team Penske ha vinto due volte, il Chip Ganassi si è imposto nel 2017, mentre l’ultima squadra che si è affermata in ordine cronologico è il Team Andretti con Alexander Rossi.

Alle 18.00 italiane è prevista la bandiera verde del quarto round stagionale. Sono 55 le tornate previste, equivalenti a 358 chilometri. La NTT IndyCar Series è visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN.

PROGRAMMA RACE 2 ROAD AMERICA

Domenica 12 luglio 2020

Ore 18.00 italiane gara 2 sulla distanza dei 55 giri

DAZN Diretta streaming su

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse