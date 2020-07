Golf, Tiger Woods si prepara per il rientro al Memorial Tournament giocando col figlio: “Diventa sempre più bravo”

Questo inizio di 2020 per Tiger Woods non è stato certamente indimenticabile. In aggiunta ai naturali problemi sorti in conseguenza alla pandemia che ha fermato tutto il mondo (non solo dello sport) per qualche mese, il quindici volte campione Major ha dovuto fare i conti con più di qualche acciacco fisico che lo ha fortemente limitato, costringendolo a fermare la sua stagione nel PGA Tour ben prima dello stop imposto dal virus.

La stella americana è però in procinto di tornare in campo, visto che risulta nell’entry list del prestigioso Memorial Tournament che la prossima settimana si terrà a Miurfield (Ohio). Questa settimana, per “prepararsi” all’evento, la tigre più famosa dello sport si è fatto immortalare in un round di gioco in compagnia del figlio Charlie, studente modello desideroso di apprendere ogni segreto dal golfista più forte che abbia mai giocato che ha la fortuna di avere come coach personale.

Loading...

Loading...

Al termine della piacevole giornata Woods padre ha così descritto le proprie sensazioni: “Per il momento riesco ancora a batterlo, ma sta iniziando a capire come si gioca e non fa altro che pormi quesiti pertinenti. Sta crescendo bene, dipende tutto da lui”.



CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOLF



michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse