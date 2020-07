Golf, PGA Tour 2020: Collin Morikawa primeggia nel Workday Charity Open al termine del primo round

I golfisti del circuito professionistico del PGA Tour questa settimana sono di scena a Dublin (Ohio, Stati Uniti) per dar vita al Workday Charity Open (montepremi 6,2 milioni di dollari), torneo messo in calendario per sostituire lo storico John Deere Classic, annullato a causa della pandemia Covid-19.

Al termine del primo round troviamo al comando Collin Morikawa, uno dei giocatori più in forma del momento dopo la piazza d’onore all’esordio post-lockdown nel Charles Schwab Challenge. L’americano guida con lo score di -7 (65 colpi), grazie ad un eagle, 6 birdie ed un solo bogey. Morikawa vanta una lunghezza di margine sul canadese Adam Hadwin, mentre al terzo posto con il punteggio di -5 troviamo il giapponese Hideki Matsuyama, gli statunitensi Zach Johnson ed Aaron Wiise, ed il canadese Nick Taylor.

Sul percorso par 72 del Muirfield Village Golf Club chiudono la top ten con lo score di -4 il sudafricano Louis Oosthuizen, l’australiano Tim Wilkinson, il nordirlandese Graeme McDowell, l’inglese Ian Poulter, il canadese Roger Sloan, e gli americani Chase Seiffert, Patrick Read, Peter Malnati, Pat Perez e Justin Thomas.

Tanti i delusi del primo round, tra i quali capeggiano gli statunitensi Bubba Watson (153° con +7), Brooks Koepka (111° con +2), e Phil Mickelson (89° con +1). Quest’ultimo divide la piazza con l’inglese Matthet Fitzpatrick. Senza infamia e senza lode lo spagnolo Jon Rahm, che ha chiuso il giro alla pari con il par, mentre si può ritenere soddisfatto il giovane norvegese Viktor Hovland, che grazie al suo -3 di giornata tende la mano alla top ten in 18esima piazza.

Foto: LaPresse