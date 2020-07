Golf, Matthew Wolff vola al comando del Rocket Mortgage Classic 2020 dopo il terzo giro. Bryson Dechambeau insegue da vicino

In seguito al secondo round consecutivo da 64 colpi, il giovanissimo americano Matthew Wolff si è portato in testa al Rocket Mortgage Classic 2020 con lo score di -19 dopo il terzo giro e un margine di ben tre colpi di vantaggio sui connazionali Ryan Armour e Bryson DeChambeau. La seconda edizione del torneo qui al Detroit Golf Club (Michigan) potrebbe dunque regalare al talentuoso golfista a stelle e strisce un nuovo trionfo sul PGA Tour, dopo quello conseguito la scorsa estate al 3M Open.

Il ventunenne è uno dei prospetti più vivaci e interessanti del vivaio americano e continua a produrre un gran gioco comandato dalla proverbiale potenza scaturita da uno swing totalmente caratteristico che lo ha reso impossibile da confondere con tutti gli altri. Ma l’impresa domani non sarà così agevole visto che in particolare DeChambeau sembra essere il naturale favorito per il titolo, vista la strepitosa condizione che lo ha portato ad essere in giocatore con lo score più basso dalla ripresa post covid e la striscia tutt’ora aperta di sei top10 consecutive sul PGA Tour.

Sia il numero 10 del mondo che l’altro avversario, il veterano Armour, hanno chiuso oggi con 67 colpi e si sono fermati a -16. Più staccati invece tutti gli altri. In quinta posizione troviamo un quartetto a -14, formato da Troy Merritt, Mark Hubbard, Seamus Power e Chris Kirk, inseguiti ad una lunghezza da Wesley Bryan e Hideki Matsuyama. Risale ma resta lontano dalla vetta Rickie Fowler, che col -3 in questo sabato è tornato nei primi 40.



