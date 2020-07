Golf: Matteo Manassero vince il Warm Up Contest a Sutri

Segnali positivi per il golf italiano da Matteo Manassero. Il veneto ha conquistato la vittoria nel “Warm Up Contest”, torneo che si è svolto al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo), organizzato dalla Federazione Italiana Golf per permettere ai giocatori azzurri di riprendere confidenza col gioco dopo il lungo lockdown.

Manassero ha chiuso i due giri con un totale di -6 sul par (138 colpi), girando prima in 68 e poi in 70. Al secondo posto si è classificato l’altro big azzurro presente in gara, Renato Paratore. Il romano ha chiuso a -5 insieme anche a Jacopo Vecchi Fossa e Federico Maccario.

Sicuramente un successo che può dare morale a Manassero, che ha vissuto stagioni molto complicate negli ultimi anni. Il romano ritornerà sul circuito la prossima settimana all’Austrian Open (European e Challenge Tour), in programma dal 9 al 12 luglio.

Foto: Valerio Origo