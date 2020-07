Golf, la leggenda del calcio inglese Alan Shearer scende in campo sognando la qualificazione al British Masters

Alan Shearer è stato il calciatore inglese più iconico degli anni ’90. Con 260 reti è il miglior marcatore nella storia della Premier League. La sua impresa più grande la fece nella stagione 1994-1995, quando con 34 goal portò il Blackburn Rovers a conquistare il titolo nazionale davanti al Manchester United di Sir Alex Ferguson che al tempo sembrava imbattibile. In seguito, Shearer lasciò il sodalizio del Lancashire per trasferirsi nella squadra della sua città, il Newcastle. Ed è proprio a Newcastle che l’ex bomber proverà a dare forma alla sua seconda vita sportiva, nelle vesti di golfista.

Shearer prenderà parte a un torneo che vedrà al via anche molti dei big del green europeo. L’obiettivo è quello di strappare un pass per il British Masters. Da sempre appassionato di golf, Shearer, dopo aver lasciato il calcio nel 2006, aveva provato per un breve periodo a fare l’allenatore, ma il mestiere del tecnico, evidentemente, non faceva al caso suo. Lui, che da atleta era noto per essere un grandissimo agonista, sente il bisogno di competere anche ora che ha cinquant’anni e chissà che questa comparsata nel golf non possa essere l’inizio di una nuova e appassionante avventura per il bomber britannico.

Foto: Lapresse