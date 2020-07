Golf, Chad Campbell positivo al coronavirus. Il texano è asintomatico

Il golfista Chad Campbell, prima riserva del Rocket Mortgage Classic, competizione del PGA Tour che inizierà domani a Detroit, è risultato positivo al coronavirus. A riportarlo è l’Ansa, la quale, però, specifica che il texano è asintomatico. “La situazione è snervante” – dichiara Campbell – “Mi sento bene fisicamente e il mio pensiero ora è rivolto a tutte le persone che hanno contratto il Coronavirus. Adesso devo solo riguardarmi e proteggere la salute di tutte le persone che mi stanno accanto“.

Lo statunitense, per via di questa positività, dovrà ora rispettare due settimane di quarantena. Campbell, inoltre, è già il sesto giocatore del PGA Tour a risultare positivo al Covid. Sintomo di controlli che funzionano, ma anche di un virus che, negli USA, non intende rallentare la propria diffusione. Oltre a Campbell, peraltro, è notizia delle ultime ore, sempre riportata dall’Ansa, che anche tre giocatori iscritti al TPC Colorado Championship di Berthoud, competizione facente parte del Korn Ferry Tour, sono risultati positivi. Questi i loro nomi: Brandon Wu, Taylor Montgomery, Jonathan Hodge.

Foto: Lapresse