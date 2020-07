Giro d’Italia 2020, la CCC annuncia gli uomini di punta: Patrick Bevin, Jakub Mareczko e Alessandro De Marchi

La CCC ha annunciato i tre uomini di riferimento per il Giro d’Italia 2020: si tratta di Patrick Bevin, Jakub Mareczko e Alessandro De Marchi. Il sodalizio polacco, il cui futuro è ancora incerto a causa del mancato rinnovo del contratto di sponsorizzazione, disputerà la Corsa Rosa senza ambizioni di classifica generale, ma provando a competere per i traguardi parziali.

Patrick Devin è noto per essere uno specialista delle cronometro e proverà a mettersi in luce già durante la prova inaugurale, dove avrà la possibilità di puntare alla maglia rosa. Oltre alla prima tappa, il neozelandese avrà a disposizione altre due prove individuali e potrà inserirsi anche in qualche fuga dalla distanza facendo valere le buone doti di resistenza e di spunto in velocità. Per quanto riguarda le volate, l’uomo di punta sarà Jakub Mareczko, il quale, dopo i numerosi piazzamenti delle ultime stagioni, proverà ad aggiudicarsi una tappa. L’altro elemento di spicco sarà Alessandro De Marchi, che costituirà il riferimento della squadra per le tappe di montagna e tenterà di competere per la maglia di miglior scalatore.

Ancora in attesa di conferma gli altri membri del team, tra cui potrebbero esserci Fausto Masnada, Attila Valter e Fran Ventoso. In ogni caso, la CCC metterà in campo una formazione variegata, che sembra avere le potenzialità per farsi notare in quasi ogni frazione del Giro d’Italia (3-25 ottobre).

